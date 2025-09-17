Un inicio de Liga cuesta arriba para el Balonmano Soria que el sábado visita al filial del Barça

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria ya sabía que tenía un inicio de temporada complicado en su regreso a la División Honor Plata y, después de la abultada derrota en el estreno ante Eivissa, el sábado tendrá que rendir visita a la poderosa cantera del FC Barcelona, un Barça Atletic repleto de grandes promesas y que el pasado fin de semana ya asaltaba con solvencia la cancha del Trops Málaga. Un desplazamiento exigente en el que los sorianos tiene mucho más que ganar que lo que tienen que perder.

La derrota de la primera jornada en el San Andrés escoció en las filas amarillas, principalmente por los 40 goles encajados. La lectura del 29-40 tiene que ser una mejoría sí o sí de las prestaciones defensivas de los de Oriol Castellarnau. Si este BM Soria quiere tener opciones en una categoría como la División Honor Plata no le queda otra que ser más sólido en las labores defensivas.

Se concedieron demasiadas facilidades ante un conjunto balear que está llamado a pelear por las primeras posiciones de ascenso a la máxima categoría. Y es que al descanso el BM Soria ya había encajado la friolera de 21 goles.

Ante el Barça Atletic los de Oriol Castellarnau tendrán que ser más firmes y contundentes en las labores defensivas para sujetar el caudal atacante de un rival azulgrana que ya hizo nada menos que 36 goles en la jornada inicial en la cancha del Trops Málaga.

El primer líder de esta División Honor Plata es el San Pablo Burgos después de pasar por encima de Benidorm, equipo al que superó con una docena de goles de diferencia. La primera jornada liguera sólo dejó un empate, el que protagonizaron el Base Oviedo y el Sinfín Santander. Además de BM Soria, los otros perdedores en el debut fueron Benidorm, BM Alcobendas, Trop Málaga, BM Sevilla, BM Zaragoza y BM Cisne.

De cara a la segunda jornada, el San Pablo Burgos se jugará el liderato en la pista del OAR Coruña, que fue uno de los tres conjuntos que lograba sumar los dos puntos como visitante. Eivissa, el verdugo de los amarillos, se estrenará ante sus aficionados ante el Agustinos de Alicante.

El objetivo del BM Soria debe ser la continuidad en una categoría en la que ya militó en la campaña 2021-2022 en lo que fue un paso efímero por la misma. Tres años después el reto es asentarse en el segundo escalón del balonmano español.