Cinco jóvenes jinetes de la Cuadra Garel competirán en el Campeonato de España de Menores en Cádiz

Cinco jóvenes promesas de la Cuadra Garel, ubicada en La Olmeda, se preparan para representar a su equipo en el Campeonato de España de Menores de Doma Clásica 2025, que tendrá lugar en Vejer de la Frontera (Cádiz) entre el 25 y el 28 de septiembre. Los jinetes clasificados son Juan García, Jessica Gonzalo, Martina Dueña, Carla Sarabia y Mencía Bartolomé, con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años, todos ellos en la categoría alevín.

“Es la primera vez que conseguimos clasificar a cinco jinetes para el campeonato. De seis que lo intentaron, cinco lo han logrado. Es un éxito enorme para nosotros”, celebra Juan García, entrenador del equipo.

El equipo afronta con ilusión este reto nacional, donde espera superar las fases eliminatorias y, si es posible, luchar por medallas. Pero el objetivo principal, como recalca el entrenador, es que los más pequeños disfruten de la experiencia y sigan creciendo en su formación deportiva. “Cada niño tiene sus propios objetivos. Lo importante es que vivan el campeonato con ilusión, sin presión, y que aprendan. Si conseguimos pasar a la final, será increíble. Si no, estaremos igual de orgullosos”, añade.

Durante el campeonato, los jinetes deberán realizar pruebas de doma clásica y ejecutar ejercicios técnicos que serán evaluados por jueces especializados. El formato incluye cortes eliminatorios, el primer día se seleccionan los 40 mejores y el segundo día se reduce a los 18 que disputarán la gran final. “Nuestro objetivo principal es pasar el corte de 40 y luego luchar por estar entre los 18 finalistas. Vamos con opciones reales, pero sobre todo con muchas ganas”, explica García.

El viaje hasta Cádiz será largo y exigente, especialmente para los caballos, que viajarán de noche para minimizar el impacto del trayecto. El equipo tiene previsto salir el domingo por la noche y llegar el lunes por la mañana, dejando ese día para el descanso de los animales antes de comenzar los entrenamientos. “Tenemos todo planificado, con paradas para que los caballos descansen y se hidraten. Es un viaje duro, pero estamos preparados”, asegura el entrenador.

La inspección veterinaria se realizará el miércoles y solo los caballos que la superen podrán participar en la competición. Aunque confían en que todos están en buen estado, reconocen que ese momento siempre genera cierta tensión. “Si alguno no pasa la inspección, sería una faena, pero creemos que están bien preparados. Vamos con toda la ilusión del mundo”, concluye Juan.

La participación en este campeonato supone un reconocimiento al trabajo realizado durante todo el año y una oportunidad única para que estos jóvenes jinetes vivan una experiencia inolvidable. Desde La Olmeda hasta Vejer, la Cuadra Garel lleva consigo el espíritu de superación, compañerismo y pasión por la doma clásica.