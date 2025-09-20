Heraldo-Diario de Soria

Fútbol

San José femenino 3 - Ponferrada 0: las fotos

Las chicas del San José se imponen contundentemente en su estadio, Los Pajaritos. El estreno no podía ser mejor para las jugadoras entrenadas por Hugo Palomar

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Goles de Alba Montoro y Paula Marcos por partida doble para estrenarse en la Tercera Federación.

El equipo se ha armado con media docena de refuerzos, sin embargo, el núcleo fuerte aún permanece en la base del equipo.

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

Una victoria contundente para su estreno en Tercera Federación

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

El San José Femenino vence en su estreno

tracking