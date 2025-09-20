San José femenino 3 - Ponferrada 0: las fotos

Una victoria contundente para su estreno en Tercera FederaciónMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Goles de Alba Montoro y Paula Marcos por partida doble para estrenarse en la Tercera Federación.

El equipo se ha armado con media docena de refuerzos, sin embargo, el núcleo fuerte aún permanece en la base del equipo.