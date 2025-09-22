La soriana Adriana Verde se viste de oro en el Europeo de kickboxing

Adriana verde con su medalla de oro, el trofeo, la bandera de España y la de Soria.HDS

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Adriana Verde, del club Kickboxing Soria, ya es campeona de Europa en categorías inferiores. La soriana derrotó en la final de Venecia a la búlgara Monika Stoyonova, tomándose una revancha de oro en el sentido literal para ocupar el primer cajón del podio continental.

La kickboxer soriana fue convocada con la Selección Española para el Campeonato de Europa Junior y Cadete tras proclamarse doblemente campeona de España en este año. Con el triunfo europeo completa una temporada que ya puede calificarse de histórica para el deporte soriano.

Verde fue avanzando en la modalidad de kicklight derrotando a una representante de Grecia, a una británica y a una búlgara, Kalina Spirova, antes de medirse a la también búlgara Stoyonova.

Precisamente esta rival, cuarta en el ranking mundial, le había apeado de las medallas en la modalidad de ligth contact. No obstante la deportista de Club Kickboxing Soria se tomó cumplida revancha y finalmente el árbitro alzó su guante azul en el combate definitivo proclamándola campeona de Europa.