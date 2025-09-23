Los sorianos destacan en el torneo de bádminton de Vitoria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El polideportivo Aranalde de la capital alavesa fue la sede del sexto máster nacional de la temporada y que supone la vuelta a la competición de alto nivel. La prueba contó con la presencia de 175 jugadores buscando resultados y el estado de forma que les lleve a la clasificación de competiciones internacionales.

Un total de seis jugadores sorianos participaron en el torneo logrando todos ellos medallas para hacer un total de dos medallas de plata y otras seis medallas de bronce y certificar, de este modo, un gran fin de semana.

El rendimiento de parte del grupo, David Hernansanz, Sergio Latorre y Cristina Puebla venía condicionado por su reciente regreso de Tailandia donde participaron en el Mundial acudiendo a Vitoria con mucho cansancio acumulado.

Sergio Latorre, de la AD89, junto al bilbaíno Jon Hernández, se alzaron con el subcampeonato de la modalidad del doble masculino de su categoría. Cumplieron los pronósticos dado que partían como segundos favoritos. No obstante, y en semifinales, debieron superar a una pareja madrileña en tres sets con un gran esfuerzo físico.

En la final, plantaron cara a los favoritos, una pareja madrileño-murciana cayendo en dos juegos. En esta misma modalidad, el soriano David Hernansanz se alzó con la medalla de bronce.

David repetiría resultado en su categoría dentro del cuadro de individual. Además de su reciente regreso del Mundial se vio mermado por problemas musculares pese a lo cual, forzó un tercer set sin poder avanzar hasta la final por un resultado de 21-16 en el juego definitivo.

La tercera mundialista en participar en Vitoria, la burgense Cristina Puebla, también obtuvo medalla, en este caso de bronce dentro de los dobles mixtos junto a su compañero de club, Sergio Latorre.

Otros tres jugadores, en este caso del Club Bádminton Soria-CS24 completaron la presencia soriana en este Máster. El resultado más destacado fue la medalla de plata de Santiago Martínez conseguida en el doble masculino formando dupla con el estellés Francisco Baquedano.

Ninguno de sus encuentros fue sencillo, con varios encuentros vencidos en tres juegos. Como no podía ser de otra manera, la final se alargó hasta el tercer juego cayendo frente a los actuales campeones de España. José Carlos Pérez también destacó haciéndose con la tercera posición merced a las semifinales alcanzadas.

Las últimas dos medallas de bronce vinieron de la raqueta de Victor Ortega por partida doble. En la modalidad de individual alcanzó la ronda de semifinales estando muy próximo a forzar un set de desempate dado que fue superado por 22-20 en el segundo juego. Añadiría su segunda medalla de bronce, en este caso junto a la jugadora del Club Bádminton Burgos, Esther Pereira.