El soriano Daniel Izquierdo debuta en el Mundial de Trail: "En Soria contamos con escenarios naturales espectaculares como en mi zona con el Moncayo"

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

El atleta de Ágreda, Daniel Izquierdo, debuta como internacional en el Mundial de Carreras de Montaña, que se disputa desde este viernes y hasta el domingo en Canfranc, en el Pirineo Aragonés.

El soriano participará en una de las cinco modalidades (Kilómetro vertical, Classic, U20 Classic, Shortrail, Longtrail) que completan el programa del Mundial de Trail Running, en la del Kilómetro vertical. Una prueba que se disputará el viernes con una distancia cercana a los seis kilómetros con un desnivel de 950 metros positivos.

Sin ser un especialista en la modalidad, la carrera se presenta como un reto para el agredeño, más acostumbrado a esfuerzos más continuados y agónicos en pruebas de dos o tres horas de duración por terrenos de montaña más técnicos.

«Desde el campeonato de España a principios de junio me estoy preparando para intentar conseguir un buen puesto en la clasificación», comenta Daniel Izquierdo desde tierras aragonesas. «He entrenado bien y espero estar a la altura», añade el atleta que acumula una experiencia valiosa en el Trail con 26 años.

«Comencé en las carreras de montaña a los 18 cuando inicié la Universidad. A partir de los 20 compito de manera más seria. Es un deporte muy bonito, aúna la actividad deportiva y la naturaleza, que se puede alargar bastantes años», afirma.

El agredeño reconoce que es una modalidad todavía por desarrollarse. «Es relativamente nueva. En Soria contamos con escenarios naturales espectaculares como en mi zona con el Moncayo», descubre el atleta, ganador de la modalidad Open del Desafío Urbión en la edición de hace dos años. «Lo tienen muy bien organizado», reconoce Daniel Izquierdo, en vísperas de medirse a una nómina de grandes atletas en la modalidad de Kilómetro vertical en Canfranc.

Una vez finalizada su participación en el Mundial, centrará sus objetivos en un par de pruebas en el marco del Skyrunning, cuya final se disputará en noviembre en Castellón. Otra estación más en su proyección dentro del Trail. Antes, deberá someterse a la prueba donde le esperan 6 kilómetros de ascenso. Un reto en mayúsculas.