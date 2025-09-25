El agredeño Daniel Izquierdo acaba en el puesto 27 del mundo en la prueba del kilómetro vertical

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Daniel Izquierdo debutó en el Campeonato del Mundo de Trail que se está celebrando en Canfranc y lo hizo ocupando el puesto 27 en la modalidad de kilómetro vertical. El agredeño empleó un tiempo de 42 minutos en completar los 6.000 metros de subida con un desnivel de 950 metros positivos.

La selección española fue quinta clasificada en el Mundial, con el corredor Alain Santamaría como mejor clasificado al acabar en el puesto 14 con un tiempo final de 41 kilómetros. Álex García fue el tercer mejor español logrando el puesto 29 con un registro de 42 minutos y 10 segundos. Jan Torrella finalizaba la prueba en el puesto 75 con un crono de 46 minutos y 49 segundos.

Daniel izquierdo valoraba su actuación en la cita mundialista e indicaba que "hemos empezado bastante bien al estar con el grupo cabecero. Es cierto que a partir de la mitad de la carrera se me ha hecho largo y no he tenido ese extra para aumentar el ritmo". El atleta de Ágreda reconocía que había corrido muy "a gusto por hacerlo en casa" y se mostraba "orgulloso por haberme exprimido al máximo".