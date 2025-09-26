El C.A. Numancia busca su primera victoria en Valladolid en la Liga Nacional

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.A. Numancia de Soria afronta este sábado en Valladolid la segunda jornada de la Liga Nacional de Billar a Tres Bandas de Primera División. El duelo medirá a los sorianos con el conjunto vallisoletano, que ha regresado a la máxima categoría tras muchos años en Segunda.

Tanto el equipo local como el numantino cayeron en la primera jornada, por lo que necesitan estrenar el casillero de puntos. Pese a la derrota inicial, el cuadro soriano dejó mejores sensaciones que su rival y tratará de confirmarlo en esta segunda cita.

El cuarteto del Numancia estará formado por César Martinicorena, Carlos Cortés y Pedro Camarero, a quienes se unirá Felician Farcas, que entra en lugar de Eduardo Molina.

Los encuentros podrán seguirse en directo a través del canal de YouTube del Club Billar Valladolid: https://youtube.com/@clubbillarvalladolid?si=3fGKVp9E3III18cG