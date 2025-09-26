David José Pineda aterriza en Nueva Delhi para debutar el lunes en el Mundial

El soriano Pineda con compañeros de la selección española que competirá en el Mundial de Nueva DelhiHDS

David José Pineda ya está en Nueva Delhi para participar desde el lunes en el Campeonato del Mundo Paralímpico que este sábado comienza en la capital de la India. El soriano competirá en la prueba de 400 metros dentro de la categoría T20 y su objetivo es conseguir la medalla de oro.

Pineda iniciará su andadura mundialista con las semifinales del lunes en una jornada matutina que tendrá lugar a partir de las 11.12 horas en la India, 7.32 horas en España. La final está prevista para el martes 30 de septiembre desde las 10.52 horas en la India.

El atleta del Atletismo Numantino y del Caep Soria ocupa la primera posición del ranking en la distancia de los 400 metros.