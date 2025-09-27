El Balonmano Soria necesita estrenar su cuenta de victorias para coger confianza en Honor Plata

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El BM Soria de Oriol Castellarnau quiere estrenar su casillero de victorias en esta temporada, la de su debut en la Honor Plata, y para ello deberá superar a un Sinfín Santander que llegará al pabellón del San Andrés con un nivel inferior a lo que demostraron Eivissa y Barça Atletic. La cita será a partir de las 18.00 horas en la cancha del San Andrés.

Para un equipo recién ascendido como el Balonmano Soria es muy importante quitarse la losa de no haber ganado en la nueva categoría y eso es lo que quiere hacer contra un conjunto con menos cartel que los dos primeros rivales. Eivissa y Barça Atletic están confeccionados para estar en la zona alta de la clasificación y su inicio de Liga les invita a pensar con optimismo.

Un partido de esos que el Balonmano Soria necesita ganar para levantar poco a poco el vuelo en la tabla en un inicio de temporada que ya se sabía que iba a ser muy exigente. Dos derrotas sin paliativos ante los baleares y el filial del Barcelona que ponían al Balonmano Soria en la realidad de lo que es esta competición. Y es que la División Honor Plata no perdona con jornadas en las quela igualadas es la nota predominante.

El Balonmano Soria estará respaldado por su afición en uno de esos encuentros en lo que no se puede fallar para conseguir el objetivo de la continuidad en la categoría. Mejorar el rendimiento en defensa y estar centrados el partido hasta el final son algunas de las claves para los sorianos.

El pabellón del San Andrés volverá a disfrutar de un gran balonmano y la grada presentará de nuevo un gran ambiente, como lo presentó en el estreno liguero ante Eivissa. Los seguidores amarillos deben llevar en volandas a este conjunto amarillo para tumbar a un adversario llamado a estar en la zona media de la clasificación. Encuentro para generar autoconfianza en el BM Soria que necesita tener más regularidad en los partidos.