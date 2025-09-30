El Casino acoge la fase previa del ranking regional de Billar a Tres Bandas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Casino Amistad Numancia será escenario este fin de semana de la fase previa de la primera prueba del ranking regional de Billar a Tres Bandas, en la que están citados 37 jugadores. Solo 13 de ellos lograrán el pase a la fase final, donde ya aguardan los 8 cabezas de serie, entre los que se encuentran los numantinos Carlos Cortés y Pedro Camarero.

En esta fase previa, el protagonismo será local: 13 sorianos intentarán sumarse a la ronda decisiva. El sábado 4 entrarán en liza Fausto Hernández, Rafael Soto, Enrique Bravo, Teodoro Pinilla y Fernando Méndez; mientras que el domingo 5 será el turno para Felician Farcas, Pablo Martínez, Antonio Bueno, Jerónimo Miguel, Juan Ignacio Sanz, Jesús Pérez, Eduardo Molina y Juan Ignacio Osuna.

El formato no concede margen al error: únicamente los campeones de grupo alcanzarán la fase final.

Los encuentros podrán seguirse en directo en la sede del Casino, calle El Collado 23, y también a través del canal online del club, con retransmisión gratuita para todos los aficionados. https://www.youtube.com/@c.a.numanciasoria/streams