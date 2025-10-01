El Centro Excursionista Soriano informa de que todavía quedan plazas libres para el viaje a Austria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Centro Excursionista Soriano (CES) informa de que todavía quedan plazas libres para el viaje a Austria que tendrá lugar del 31 de enero al 7 de febrero del próximo año.

"Interesados ponerse en contacto con el club con urgencia, ya que tenemos que cerrar la contratación de vuelos y hotel. Daros prisa y comunicarlo en el teléfono del club 639272386 o en el email cesesqui@gmail.com. Recordaros que podéis realizar la inscripción hoy mismo, mediante el ingreso en cuenta del club de los primeros 600 euros a modo de reserva de plaza", informa el club.

El precio total de la excursión es de 1.700 euros y comprende: Incluye viaje Soria-Madrid barajas ida y vuelta, vuelo Madrid Zurich ida y vuelta con equipamiento deportivo, alquiler de vehículos para desplazamientos (en base a coches para cuatro personas o furgonetas tipo mercedes Vito para 7 personas), alojamiento en hotel de 4 estrellas, forfait 6 días en Sankt Anton, Ischgl, Serfaus, Nauders, Soelden. (Las estaciones pueden ser cambiadas en caso de climatología adversa).

Para realizar la inscripción hay que ingresar 600 euros por persona inscrita en la cuenta del club y enviarnos justificante del pago por email. Se deberá comunicar lo antes posible al club los nombres de las personas con las que se quiere compartir el alojamiento y el vehículo.

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción al hacer el ingreso. Tienen prioridad los socios, pudiendo hacerse socio nuevos para ir a la excursión aunque solo si quedan plazas libres.