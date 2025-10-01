Automovilismo
Alfredo San Mateu gana la I Subida al Medinaceli
Una veintena de pilotos se da cita en una carrera que ya se organizaba hace 50 años. El soriano Rubén Valdenebro fue segundo
Este pasado domingo se desarrollaba la I Subida a Medinaceli, organizada por la Escudería Bnnoracing en la localidad de Medinaceli. Alrededor de una veintena de pilotos se daban cita desde las 10.00 horas para disputar de una prueba de montaña puntuable para el campeonato de Castilla y León de montaña.
La jornada se desarrollaba con total normalidad y sin incidentes, situando al piloto del Porsche GT3, Alfredo San Mateu como vencedor absoluto de la prueba en la categoría de turismos, marcando un tiempo de 2:16,934, seguido del piloto soriano Rubén Valdenebro a manos de un Ford Fiesta N5 con un tiempo de 2:22,133 y al madrileño Paco Lara en tercera posición del cajón a manos de su Fiat Punto Abarth con un tiempo de 2:39,150.
En cuanto a los monoplazas, la victoria se la llevaba Gabriel Gutiérrez Siegrist, a manos de un impresionante Dallara F3 con un tiempo de 2:13,901 seguido del soriano Antonio Peña con un Labase RX01 y un tiempo de 2:28,934 y con J.M Martínez cerrando el tercer cajón con un Semog Bravo y un tiempo de 2:33,841.
Desde la directiva de la escudería quieren mostrar su máximo agradecimiento al pueblo de Medinaceli por su gran acogida y participación.
Así mismo, agradecer a todo el público, colaboradores, pilotos y patrocinadores la gran labor coordinada de trabajo para que la prueba se desarrollase a la perfección y ya con vistas a una posible segunda edición de cara a la temporada 2026.