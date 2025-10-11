El derbi entre Golmayo Camaretas y Calasanz centra la jornada en Regional para los equipos sorianos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Derbi a la vista el que protagonizarán el domingo el Golmayo Camaretas y el Calasanz en la quinta jornada de la Primera División Regional de Aficionados. Un choque fratricida entre en recién ascendido a la categoría y el experimentado Calasanz que quiere estar en los puestos altos de la clasificación. El fin de semana lo completa el partido que el San José jugará en casa ante el Capiscol y el desplazamiento del Sporting Uxama al terreno de juego del Vista Alegre.

La cita será el domingo desde las 17.00 horas cuando se vean las caras el Golmayo Camaretas y el Calasanz en la Ciudad Deportiva del Numancia. El equipo balaguero quiere continuar con su buena trayectoria como local después de golear hace quince días al Coca y ante sus aficionados el objetivo es hacerse fuerte para que su campo sea un auténtico fortín. Un recién ascendido que debuta en la categoría y que tiene como gran activo la ilusión en una temporada en la que el objetivo únicamente es la salvación.

El Calasanz, por su parte, espera sumar los tres puntos en este derbi provincial que este fin de semana tendrá su primer episodio en Regional. El conjunto de Fran Valero necesita de buenos resultados para escalar posiciones en la clasificación en una campaña en la que el reto es meterse en el play off de ascenso.

La jornada quinta la abrirá el Sporting Uxama con su desplazamiento el sábado al campo de un Vista Alegre que ha arrancado de manera notable el curso y que pondrá en serios problemas a los de El Burgo de Osma. El partido comenzará a las 15.45 horas y el Uxama daría por bueno el viaje si se trae un punto para así aliviar su situación en la clasificación.

También el sábado, a partir de las 16.30 horas, el San José recibirá al Capiscol con el objetivo de seguir sumado de tres en tres como local para afianzarse en la zona noble de la tabla clasificatoria. El equipo entrenado por Carlos Carramiñana necesita hacerse fuerte en el campo de San Juan para repetir e incluso mejorar su gran actuación de la temporada pasada.