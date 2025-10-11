César Giaquinta y Marina Girona ganan la XIV Carrera Verde de la Guardia Civil

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La XIV Carrera Verde de la Guardia Civil batía este sábado todos los récord de participación con 400 deportistas en liza en todas las categorías en lo que fue una jornada festiva en la que el atletismo y la solidaridad fueron de la mano. Así, se recaudaban 3.000 euros a beneficio de la Asociación Autismo Soria. César Giaquinta y Marina Girona iban a ser lo nombres propios de la mañana al se los más rápidos en completar los 8.500 metros que separan la Comandancia de las inmediaciones de la Casa del Guarda en Valonsadero.

400 participantes en una jornada atlética con la que empezaban las celebraciones de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. Más participación que en la edición pasada para corroborar que la carrera tiene una gran aceptación dentro del mundo del atletismo popular soriano. Los más pequeños también fueron protagonistas y más de un centenar de niños compitió en la diferentes pruebas por categorías.

César Giaquinta y Marina Girona iban a ser los primeros en llegar a Valonsadero tras una carrera rápida con salida desde la Comandancia de la Guardia Civil. César Giaquinta lograba la victoria por segundo año consecutivo y, además, mejoraba su tiempo del año pasado.

Giaquinta y Girona eran los mejores en una categoría de Veteranos A en la que Víctor Manuel de Miguel y José Antonio Culebras serían segundo y tercero, respectivamente. En féminas, Ana Patricia Verde y María Aranzazu Mateo iban a completar el podio.

Marina Girona muy cerca ya de la meta como ganadora de la Carrera Verde.Montesegurofoto

En Senior masculino se imponía Víctor López, segundo sería Ignacio Hernando y Mario Amat fue tercero. En féminas ganaba Ainhoa Salazar mientras que Paula García y Beatriz Plaza serían segunda y gtercera, respectivamente.

En Veteranos B el más rápido fue Miguel Ángel Romera, José Antonio Ruiz sería segundo y la tercera posición se la adjudicaba Roberto Lázaro. María José Rubio, Beatriz Rodríguez y Paula serían las mejores entre las féminas.

César Giaquinta ganaba por segundo año consecutivo la prueba de la Guardia Civil.Montesegurofoto