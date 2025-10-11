El San José golea y ya asoma en la zona noble de la Regional (3-0)

Los jugadores del San José celebran uno de los goles de la clara victoria ante el Capiscol.Montesegurofoto

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El San José goleó 3-0 al Capiscol en la quinta jornada para meterse en la zona cabecera de la clasificación de este Grupo A de la Primera División Regional de Aficionados. El equipo entrenado por Carlos Carramiñana realizó un notable partido ante los burgaleses y con dos goles en la primera parte y otro en la segunda dieron buena cuenta de su rival. Nueve puntos e invicto en este arranque liguero para un equipo colegial bien dirigido desde el banquillo.

Los capitalinos pronto abrieron la lata en el campo San Juan de Garray con el gol de Gonzalo antes de que se cumpliera el cuarto de hora de partido. Se había hecho lo más difícil cuando se juega en casa ante un adversario que deja maniobrar a su oponente. Pasada la media hora de juego llegaba el 2-0 obra de Diego y todo se ponía a favor para un San José que tenía el partido en el bolsillo. Ya en la segunda parte, Iraola ratificaba la victoria con el 3-0.

El próximo fin de semana, concretamente el domingo desde las 12.00 horas, el San José visita al Sporting Uxama en lo que será un nuevo derbi soriano de la categoría.

Derrota clara del Uxama en el campo del líder

El Sporting Club Uxama visitaba el C.M. José Manuel Sedano para medirse al líder e invicto de la categoría, el C.D. Internacional Vista Alegre. Los sorianos llegaban con la moral recuperada tras sumar su primera victoria de la temporada ante el C.D. El Espinar-San Rafael, buscando dar la sorpresa y alejarse de la zona de descenso. Enfrente, un Vista Alegre en racha, decidido a mantener su pleno de triunfos y el liderato en la clasificación.

El encuentro comenzó con dominio absoluto de los locales, que no tardaron en golpear. En el minuto 5, Álvaro De la Iglesia adelantó al Vista Alegre. El tanto tempranero condicionó el desarrollo del choque, con los burgaleses controlando la posesión y el ritmo ante un Uxama que apenas lograba generar peligro en campo rival.

El Vista Alegre siguió imponiendo su superioridad tras el descanso y amplió distancias en el minuto 60, cuando Jorge Benito firmó el 2-0. Los visitantes intentaron reaccionar con los cambios de Medel Mirón, pero la seguridad del equipo tanto en ataque como en defensa impidieron cualquier reacción visitante.

En el tramo final, el líder sentenció desde el punto de penalti en el 89’, con Diego Melich transformando la pena máxima para sellar el 3-0 definitivo. Victoria incontestable del Internacional Vista Alegre, que mantiene su liderato con autoridad, ante un Uxama superado en todas las fases del encuentro.