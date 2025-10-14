El Balonmano Soria se enfrentará a Anaitasuna en la Copa del Rey el próximo 5 de noviembre

El Balonmano Soria jugará ante los navarros de Anaitasuna en la primera ronda de la Copa del ReyMARIO TEJEDOR

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Balonmano Soria se enfrentará al Anaitasuna en la primera ronda de la Copa del Rey, un emparejamiento que se conocía tras el sorteo celebrado este martes y en el que el club soriano no tuvo la fortuna de verse las caras contra un equipo de la categoría Asobal. La eliminatoria será a partido único y se jugará el miércoles 5 de noviembre en el pabellón del San Andrés.

Anaitasuna es rival de los sorianos también en División Honor Plata y en los primeros compases de la temporada los navarros no está teniendo un buen rendimiento. Ocupa la décima plaza y encadena tres derrotas seguidas, la última el pasado fin de semana al perder en la cancha del Club Cisne por 32-29. Anaitasuna se presenta como un equipo asequible para los sorianos en su objetivo de continuar con vida en el torneo del KO.

Las casualidades del calendario han querido que ese primera semana de noviembre sorianos y navarros se vean por partida doble. Y es que tras el partido copero del 5 de noviembre ambos equipos se verán las caras en la competición liguera el sábado 9 de noviembre, también en el san Andrés, en la novena jornada de Liga.

Será la segunda participación del Balonmano Soria en la Copa del Rey después de la de 2021 con su primer ascenso a División Honor Plata de la mano de Jordi Lluelles.

El torneo del KO tiene un gran dominador, el Barça, que atesora 29 títulos coperos, seguido del Atlético Madrid, con 10; Calpisa, con 5 entorchados; y Granollers y Ciudad Real, con 3. Bidasoa Irún, Teka Cantabria, San Antonio, Valladolid, Bm. Atlético Valladolid y Selección de Madrid, suman 2 títulos; y cierran el podio de campeones, Ademar León, Alzira, Marcol, Sabadell, y las Selecciones de Guipúzcoa y Barcelona, con un título.