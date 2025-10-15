EL CSB Semillas Adolfo Martínez sigue sin encontrar la victoria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB Semillas Adolfo Martínez no pudo con el Universidad Salamanca Perfumerías Avenida a domicilio y encaja una nueva derrota por 100-47.

Tras un buen primer partido en casa, el primer desplazamiento del senior femenino fue contra un rival potente que además jugaba en casa. El partido fue duro y exigente lo que quedó reflejado en el marcador con un resultado a favor del equipo local.

Las desconexiones en defensa y las numerosas pérdidas de balón fueron bien aprovechadas por el Perfumerías Avenida castigando duramente a las sorianas.

Pese a la diferencia entre ambos equipos y el marcador en contra, las jugadoras del CSB plantaron cara al rival con un gran segundo cuarto lo que permitió ver jugadas bien trabajadas como equipo.

El equipo demostró una vez más que no pierde la esperanza y que deben de seguir trabajando para coger buenas sensaciones.

Las jugadoras ya piensan en su próximo partido que será en casa contra el Formaspace La Paz Torrelavega este domingo día 19 a las 18.00 horas.