Al Moreno Sáez Sporting CV Soria se le atraganta el Jatorkide de Vitoria

El Moreno Sáez Sporting no pudo estrenar la temporada ante su afición con una victoria.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Jatorkide Bolebiol Kirol Kluba de Vitoria (Álava) le infligió al Moreno Sáez Sporting su primera derrota del curso en la Primera División Masculina. Por un ajustado 2-3 (25-16, 23-25, 22-25, 25-22 y 15-17) cayó en su estreno en el Polideportivo de Los Pajaritos la escuadra dirigida por Álvaro Hernández y Alejandro Vinuesa.

El Moreno Sáez Sporting, gracias a la dilatada experiencia de sus jugadores, suele desenvolverse con un gran aplomo en los encuentros igualados, pero ante los vitorianos desperdició una ventaja de cuatro puntos (11-7) en el quinto set.

El primer equipo masculino del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria sufrió un inesperado traspié ante un debutante en la categoría, cuyas prestaciones fueron mejorando a medida que avanzaba la contienda.

El 25-16 con el que terminó la primera manga no hacía presagiar que el Jatorkide fuera a impedir la segunda victoria consecutiva de un Moreno Sáez Sporting que ha competido en Superliga 2 en las dos últimas campañas y que debe adaptarse ahora a una imprevisible Primera División.

Los vitorianos adquirieron una rápida ventaja en los compases iniciales del segundo set y en ese momento es en el que le entraron las dudas al combinado soriano, que reaccionaría en el cuarto juego para forzar el desempate y asegurarse, al menos, que iba a sumar un punto.

Cuando parecía que el quinto set estaba encarrilado, al Moreno Sáez Sporting le faltó la eficacia ofensiva necesaria para sentenciar a un Jatorkide Bolebiol Kirol Kluba que celebró por todo lo alto su triunfo en el Polideportivo de Los Pajaritos.

El punto sumado ante el Jatorkide se une a los tres conseguidos en la cancha del Río Duero Soria en la jornada inaugural, por lo que el Moreno Sáez Sporting se sitúa en la quinta plaza de la clasificación.

El Arona Spring In Motion de Tenerife y el Real Grupo de Cultura Covadonga de Gijón (Asturias) son los dos únicos equipos que acumulan seis puntos y cinco son los que tienen el Club Voleibol Oviedo y el Club Voleibol Oleiros de La Coruña.

El Moreno Sáez Sporting visitará este sábado, a las 20.00 horas, al Chamartín Vergara de Madrid, un equipo que ha perdido sus dos primeros partidos de la temporada.

Tampoco han sumado todavía ningún punto ni el Club Voleibol Haris de Tenerife ni el Club Voleibol Coslada madrileño. La Fase de Ascenso a Superliga 2 la disputarán los dos primeros clasificados.