La soriana Mencía Bartolomé, convocada por la RFHE para el Grupo Nacional de Doma Clásica

Publicado por Sandra Guijarro El Burgo de Osma Creado: Actualizado:

La amazona soriana Mencía Bartolomé Muñoz, representante de la Cuadra Garel de El Burgo de Osma, ha sido convocada por la Real Federación Hípica Española (RDHE) para formar parte del Grupo Nacional de Doma Menores (GNDM) en la categoría infantil.

La selección, publicada este martes por la Dirección Técnica de Doma Clásica, reconoce los binomios más destacados del panorama nacional tras su participación en los campeonatos de España de Menores, Ponis y U25 celebrados en 2025.

La convocatoria contempla a más de 60 binomios de toda España en las categorías de Alevines, Infantiles, Juveniles, Jóvenes Jinetes, U25 y Ponis, entre ellos representantes de comunidades como Cataluña, Andalucía, Castilla y León, País Vasco o Comunidad Valenciana.

Mencía, junto a su caballo Ulises, ha sido incluida en la lista de convocados que participarán en los clinics formativos organizados por la RFHE, orientados a reforzar la preparación técnica y el seguimiento de jóvenes talentos en las distintas categorías de base.

Su inclusión supone un nuevo reconocimiento al trabajo continuado que desarrolla desde la Cuadra Garel, consolidando su proyección en el circuito nacional.

Esta nueva etapa formativa permitirá a la amazona burgense compartir sesiones con algunos de los perfiles más prometedores de la doma clásica española, en un entorno de alto nivel técnico y seguimiento federativo.

Además, el Comité de Selección se reserva la posibilidad de incorporar participantes por criterios técnicos, incluso si no cumplen todos los requisitos establecidos.