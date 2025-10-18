El entrenador del Numancia asegura que de esta situación se sale ganando

Publicado por Luis Hdez. Casado Soria Creado: Actualizado:

Sin apenas tiempo de enseñar el nuevo libreto de estilo, al recién llegado entrenador del CD Numancia le ha tocado durante estos tres días en los que ha tomado las riendas del equipo soriano realizar una labor técnica y a la vez que psicológica. Ángel Rodríguez y su cuerpo técnico han trasladado al terreno de juego algunos conceptos de juego a sus jugadores y a la vez se han reunido con ellos para conocer de primera mano sus impresiones, su estado anímico y las razones de su actual situación.

Poco tiempo con la necesidad de manejar tanta información. Tampoco ha querido saturar a su plantilla, necesitada de frenar la dinámica de unos resultados nada halagüeños. «Esta situación se levanta ganando», confió el entrenador, consciente de que un resultado favorable puede «quitar miedos», y todavía más si se apoya en un buen juego.

Esa es la línea elegida por Ángel Rodríguez. La tarea no será fácil y más frente a un rival, el Salamanca UDS, al que califica de «buen equipo» y que se presentará armado de moral, según destacó ayer en la sala de prensa de Los Pajaritos repasando sus primeros días en Soria al frente del CD Numancia. «Vienen en un estado anímico muy alto. Han ganado los tres últimos partidos completando cuatro victorias (Astorga, Ourense, Sámano y Sarriana) y un empate (Bergantiños). Solo han perdido con el líder, el Fabril, en este primer tramo de la competición», advirtió.

«Prefiero medirme a un equipo de un nivel elevado, capaz de haber ganado a rivales a los que nosotros no hemos podido imponernos, que a un equipo de menos peso. Si somos capaces de superarlo, anímicamente será muy bueno para nosotros», expuso el técnico.

Sin fórmulas extraordinarias a la hora de afrontar el partido ante el Salamanca UDS, «no tenemos una varita mágica», Ángel Rodríguez apeló al trabajo de campo, «meter conceptos y dosificar los esfuerzos», con el objetivo de «inculcar el estilo de juego, además de una labor psicológica porque se generan dudas; me toca hacer de padre y psicólogo», reconoció. «Luego a ellos también les toca reflexionar y ver lo que se debe cambiar ya que no lo han hecho bien».

Los cambios necesarios en la evolución del equipo pasan por una mejora en el apartado físico. «Sin querer analizar el trabajo anterior, necesitamos meter un par de marchas más. No sé si lo conseguiremos. Nuestro estilo de juego se centra en la intensidad, en una defensa eficaz y en ser verticales a la hora de atacar», argumentó.

«Los rivales deben notar que 90 minutos en Los Pajaritos son incómodos». La mentalidad del equipo es una prioridad para el entrenador. «Todos deben defender y todos deben atacar. Tenemos que ser un bloque. No podemos señalar solo a la defensa cuando la labor defensiva corresponde a todos. Aquí no hay culpables. A partir de defender bien, llegará el ataque por medio de diferentes vías, la asociación, la verticalidad.... Acepto cualquier tipo de estilo», comentó.

Además de los conceptos del juego, ejercitados en las sesiones de entrenamiento, Ángel Rodríguez reconoció que ha mantenido diferentes encuentros con algunos jugadores.

«Me he reunido con ellos para que conozcan mi modelo de juego y lo que espero de ellos. Y para que me explicaran lo que les ha ocurrido. El proceso de cada uno es diferente y es complicado encontrar explicaciones colectivas porque no son demasiado expresivos. Necesito conocerlos cuanto antes y por eso he mantenido a su vez conversaciones con el entorno», indicó.

Con toda la información recabada, el entrenador deberá confeccionar su primera alineación. «Todavía no he decidido nada», anunció el entrenador, que sí reconoció presentar algún cambio de inicio, sin detallar nada «para no dar ninguna pista al Salamanca; ellos tampoco han desvelado nada. Tenemos poca información sobre sus intenciones de equipo. Sí sabemos cómo juegan y que están en una buena dinámica», confesó. «No tengo decidido el once ni los cambios. La toma de decisión será a última hora», adelantó.

El Numancia afronta su segundo partido consecutivo en Los Pajaritos. Tras el empate frente al último clasificado, el Sámano cántabro, se mide al cuarto, el Salamanca UDS, situado en puestos de promoción de ascenso con cinco puntos más que el grupo dirigido ya por Ángel Rodríguez, debutante en el banquillo rojillo.

«Me veo con ganas y animado. Durante estos días han entrenado bien y hemos dividido el trabajo de cara a dosificar las cargas», aclaró el nuevo entrenador al que le queda por delante una importante labor al confirmar en sus declaraciones que el objetivo se mantiene, la lucha por el ascenso, sin renunciar a la vía directa, terminando primero del Grupo 1, o la promoción al finalizar entre los cuatro siguientes. Resta un mundo y un gran reto por delante.