El Círculo Amistad Numancia cede en su doble visita a tierras valencianas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Círculo Amistad Numancia de Billar afrontó este fin de semana una exigente doble jornada de la Liga Nacional de Billar a Tres Bandas, saldada con dos derrotas en su visita a la Comunidad Valenciana. El equipo desplazado estuvo formado por Pedro Camarero, Felician Farcas, Fernando Méndez y Carlos Cortés.

El viernes, el cuadro soriano cayó ante el Club Billar Valencia por 8-0, en un duelo más equilibrado de lo que refleja el marcador.

El sábado, ante el Club Billar Gandía, el conjunto rojillo volvió a ceder, esta vez por 6-2, con una única victoria a cargo de Carlos Cortés y una nueva actuación destacada de Farcas, que volvió a mostrar un alto nivel de juego.

Tras estos resultados, el CA Numancia se sitúa penúltimo y en puestos de descenso, por lo que deberá reaccionar en los próximos compromisos. El siguiente encuentro tendrá lugar el 15 de noviembre frente a Granollers, una cita en la que serán baja tanto Pedro Camarero como Carlos Cortés, convocados para preparar el Mundial de Billar 5 Quillas por equipos.