Billar
Noveno puesto para Javier del Santo en el IV Aniversario Level 21 de San Sebastián
El soriano compitió con gran nivel en el Hotel Gudamendi, logrando cinco victorias en un torneo de alto nivel internacional
El billarista soriano Javier del Santo Sanz firmó una meritoria novena posición en el torneo IV Aniversario Level 21, celebrado este fin de semana en el Hotel Gudamendi de San Sebastián, cita que reunió a algunos de los mejores jugadores nacionales e internacionales de billar pool.
Del Santo protagonizó una gran actuación desde las primeras rondas, superando a Iñaki Martínez Santiago (8-4), Ignacio Fernández Martínez de Ubago (7-6), Renzo De la Cruz (7-4), Rafael Guzmán (7-2) y Giancarlo Loayza "Chaka" (7-1), mostrando un excelente nivel de juego y una notable regularidad a lo largo del torneo.
Su racha se vio frenada únicamente en octavos de final, donde cayó por 4-7 ante Franklin Martínez, jugador venezolano afincado en España y uno de los grandes favoritos del campeonato.
El torneo, organizado por Level 21 Pool con motivo de su cuarto aniversario, se disputó bajo formato individual a eliminación directa y contó con más de 80 participantes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.
Con esta actuación, Javi del Santo continúa consolidándose como uno de los referentes del billar soriano y castellano y leonés, demostrando su capacidad competitiva ante rivales de primer nivel y dejando el listón muy alto en una cita de prestigio nacional.