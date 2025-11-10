El Numantino y Las Celtíberas serán premiados en la Gala del Atletismo de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La localidad salmantina de Santa Marta de Tormes acogerá el viernes 14 de noviembre, a las 19 horas, la edición número 29 de la Gala del Atletismo de Castilla y León. El salón de actos de la Residencia de la Padres Paules será escenario de la fiesta del atletismo regional, donde se reconocerá a la mayoría de los mejores atletas de la Comunidad. Un acto organizado por la Federación de Atletismo de Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. Casi un centenar de trofeos y distinciones serán entregadas en una gala que será presentada por Valquirias Teatro y que contará con lo más granado de nuestro deporte en Castilla y León.

Entre los atletas destacados de este 2025 figuran los burgaleses Dani Arce y Eva Santidrián. Arce ha sido la gran referencia española en los 3.000 obstáculos. Participó en el Mundial de Tokio, donde una inoportuna caída le dejó sin opciones de luchar por las medallas, así como en el Europeo por equipos de Madrid o en la Golden League, donde terminó en una fantástica cuarta posición. Mientras, Santidrián ha formado parte del gran relevo 4x400 española, que ha brillado a lo largo de toda la temporada, además de terminar novena en la final de los 400 de los Mundiales de Tokio o décima en el Europeo de pista cubierta de Apeldoorm.

La amplia relación de galardonados tendrá a atletas internacionales absolutos y sub-20, caso de Oscar Husillos, Lucía Carrillo, Ryan Barcala, Marco Saiz o Alex Ibáñez. Además, serán premiados los clubes más destacados: Numantino, Universidad de León Sprint, Las Celtíberas de Soria, Atlético Salamanca o Puentecillas Palencia.

También han sido destacados en este 2025 como mejores atletas, la salmantina Verónica Sánchez y la soriana Elisa Hernández, ambas en categoría Máster, el burgalés David González y la salmantina Rocío Garrido, en sub-23; el salmantino Rodrigo Fito y la vallisoletana Claudia Gutiérrez (sub-20), el vallisoletano Pablo García y la palentina Aitana Alonso (sub-18), y el salmantino José Toumani Barrios y la segoviana Celia Hidalgo (sub-16). Junto a ellos recibirá una mención especial el soriano David José Pineda, campeón del mundo en atletismo adaptado.

También tendrán su reconocimiento grandes entrenadores de esta temporada, caso de Raúl Sáez, Ramiro Morán, Rosa Colorado, Juan Herrero o Rodolfo Alberola. En el apartado de jueces serán premiados la palentina Elisabet Pascua, los burgaleses Ana María Moreno y Samuel Adrián, los leoneses Miguel Ángel Coronado, Ángel San José y Luis Enrique Villaverde, la soriana Pilar Juanas o el salmantino Eufemio Dosuna.

La Federación reconocerá la colaboración de entidades como el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación de Salamanca, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes o la Junta de Castilla y León. Además, una treintena de campeones de España subirán al escenario a recoger su galardón, junto con los deportistas que ha sido internacionales este año, los clubes más destacados o aquellos atletas que han logrado récords absolutos de Castilla y León en este 2025.