Hugo Sanz, del Club Valonsadero Bádminton, doble campeón de España sub 17

El volantista Hugo Sanz del Club Valonsadero Bádminton se proclamó el pasado domingo doble Campeón de España de Bádminton en categoría sub17 al vencer en las pruebas de individual masculino y dobles mixto junto a su compañera Sofía García (Pitiús).

El pabellón del Congost en la localidad barcelonesa de Granollers fue el escenario en el que el soriano Hugo Sanz se convirtió en el primer volantista castellano-leonés en conseguir una doble medalla de oro en un Campeonato de España en categorías jóvenes y el único en ganar las pruebas de individual masculino y la de dobles mixto, ya que las otras medallas de oro del bádminton regional las lograron en dobles masculino los vallisoletanos Enrique Fernández y Carlos Fraile en los años 2009-2011

Además, el torneo se saldó con el tercer puesto en dobles masculino de Ian Antón y Miguel Pérez, quienes sumaron así la decimosexta posición de podio en Campeonatos de España desde sub11 hasta sub17 para el Club Valonsadero Bádminton y su proyecto deportivo. Cabe destacar también los méritos quintos puestos del propio Ian Antón y de la pareja formada por Irene Gárate y África Gazo, quienes rozaron las medallas al ceder en ajustados terceros sets en sus confrontaciones de cuartos de final en individual masculino y dobles femenino respectivamente.

Con este resultado, el joven deportista entrenado por Carlos Palero ya tiene el mejor palmarés de un volantista regional a su edad y deja unos récords inimaginables antes de la aparición del Club Valonsadero Bádminton. A este doble oro nacional, Hugo Sanz suma otras seis medallas en Campeonatos de España desde su debut en categoría sub11, el primer puesto en el French U17 International 2025, ser miembro de la selección nacional y haber sido el representante español en el International Badminton U16 Shonai de Japón en 2024, en la que ha sido la mejor participación española hasta la fecha, formar parte del equipo europeo U17 de la Confederación Europea, haber sido el líder del ranking nacional al final de la temporada en categorías sub11, sub13, sub15 y sub17, haber ganado más de treinta torneos nacionales y múltiples campeonatos autónomos y liderar la victoria, por primera vez en la historia, de Castilla y León en el Campeonato de España de Selecciones Autónomas en 2023.

Soñado final de la temporada nacional en el décimo aniversario del Valonsadero Bádminton, que ya mira con ilusión los siguientes retos: la participación de Hugo Sanz en el Campeonato de Europa Sub17 representando a España a finales de este mes y principios de diciembre y el aterrizaje, a partir de enero, de la generación de oro del bádminton soriano y regional en la categoría junior.