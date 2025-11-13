Atletismo
Protagonismo del atletismo soriano en la Gala Regional de este viernes (listado)
David José Pineda recibirá una mención especial por su éxitos en 2025. Elisa Hernández ha sido elegida la mejor master. Otros atletas, clubes y jueces de Soria también serán reconocidos
La localidad salmantina de Santa Marta de Tormes acogerá la XXIX Gala del Atletismo de Castilla y León y el atletismo soriano tendrá un gran protagonismo. Uno de los atletas reconocidos será David José Pineda, que por sus éxitos en 2025 recibirá una mención especial. Otros atletas, clubes y jueces sorianos también serán galardonados.
La relación de premiados es la siguiente:
ABSOLUTOS: Daniel Arce Ibañez y Eva Santidrián Ruiz
MÁSTER: Verónica Sánchez Romero y Elisa Hernández Asensio
SUB 16: José Toumani Barrios Fraile Celia Hidalgo Moreno
SUB 18: Pablo García García Aitana Alonso Simón
SUB 20: Rodrigo Fito Pérez Claudia Gutiérrez Alonso
SUB 23: David González González Rocío Garrido Artiaga
MENCIÓN ESPECIAL: David José Pineda Mejía
ENTIDADES PREMIADAS: AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
DIPUTACIÓN DE SALAMANCA
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CAMPEONES DE ESPAÑA SUB 16: José Toumani Barrios Fraile Beltran Mariscal López Carlos Mauricio Casado Borrego María Olalla del Río Celia Hidalgo Moreno
CAMPEONES DE ESPAÑA E INTERNACIONALES SUB 18: Pablo García García Aitana Alonso Simón Ariadna Andrés García
INTERNACIONALES SUB 18: Yeray Royuela Obeso Elisa Álvarez Reyes
CAMPEONA DE ESPAÑA SUB 20: Daniel Ortega Lora María Viciosa Villa
CAMPEÓN DE ESPAÑA E INTERNACIONAL SUB 20: Rodrigo Fito Pérez Mario Palencia Gómez
INTERNACIONALES SUB 20: Marco Saiz Martín Ryan Barcala Aparecida Alex Ibañez Arauzo
CAMPEONA DE ESPAÑA SUB 20 Y EQUIPO CAMPEÓN DE ESPAÑA SUB 20 DE CAMPO A TRAVÉS: Claudia Gutiérrez Alonso
EQUIPO CAMPEÓN DE ESPAÑA SUB 20 DE CAMPO A TRAVÉS: Yara López Leal Sandra Domínguez Martín Sara Centeno González Lucía González Pérez
CAMPEONES DE ESPAÑA SUB 23: Pedro Viciosa Villa Matei Petru Bolborici
CAMPEÓN DE ESPAÑA E INTERNACIONAL SUB 23 Y ABSOLUTO: David González González
CAMPEONES DE ESPAÑA E INTERNACIONAL SUB 23: Rubén Leonardo Gutiérrez Rocío Garrido Artiaga
INTERNACIONALES SUB 23: David Vicente Centeno Elisa Lorenzo Carrasco
CAMPEONES DE ESPAÑA ABSOLUTOS: Yahya Aouina El Karbouibi Álvaro Infante Cisneros
CAMPEONES DE ESPAÑA E INTERNACIONALES ABSOLUTOS: Daniel Arce Ibañez INTERNACIONALES ABSOLUTOS: Oscar Husillos Domingo Eva Santidrián Ruiz Lucía Carrillo Amayuelas
RÉCORD ABSOLUTO DE CASTILLA Y LEÓN: Ashley Abaga Valcarcel Lucía Carrillo Amayuelas Eva Santidrián Ruiz Nora Suárez Marcos
ENTRENADORES DESTACADOS 2025: Raúl Saez González Ramiro Morán Vicente Rosa Colorado Luengo Juan Herrero Valentín Rodolfo Alberola Ortiz
CLUBES DESTACADOS 2025: Club Atletismo Numantino Club Atletismo Universidad de León Sprint Atletismo Club Atletismo Las Celtíberas Club Atlético Salamanca Club Atletismo Puentecillas Palencia
JUECES DESTACADOS 2025: Elisabet Pascua (PA) Ana María Moreno (BU) Eufemio Dosuna (SA) Ángel San José (L) Pilar Juanas (SO) Luis Enrique Villaverde (L) Samuel Adrián (BU) Miguel Ángel Coronado (L)