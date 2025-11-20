Fuentetoba vibró con la final del Nacional de hard enduro

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado fin de semana 15y 16 de noviembre se celebró en la localidad de Fuentetoba, la quinta y última prueba del Campeonato de España de hard enduro organizada por el Moto Club Pico Frentes de Soria. Allí se dieron cita lo mejor del panorama nacional de categoría copa y categoría campeonato. La carrera cambio completamente del sábado al domingo. Mientras el sábado tuvimos unas carreras en seco y mas “asequibles” para ambas categorías, el domingo la lluvia caída y que a ratos aparecía hicieran la carrera durísima y muy complicada con pasos casi imposibles y teniendo que incluso abrir alguno para solventarlo, lo que hizo las delicias del publico soriano que hasta allí se desplazó a pesar de la climatología.

En ella participaron los pilotos sorianos ya habituales en esta disciplina con suerte dispar para ellos. Álvaro del Castillo clasifico 5º en los entrenos cronometrados para salir a carrera, lo que le ponía en primera línea. En la sprint race del sábado, se marcó un carrerón haciendo 3º scracht y 1º en master 35, una increíble forma de empezar el fin de semana y que no hacia más que confirmar el gran estado de forma que atraviesa el piloto soriano. En las carreras en paralelo siguió con el buen hacer volviendo hacer 3º con lo que cerraba un gran sábado. En la carrera del domingo todo cambio con la climatología, aun así, Del Castillo pudo alzarse con una gran P14 scracht y P2 master 35 peleando de tú a tu con los especialistas en barro. Con esto Álvaro cerro el fin de semana con una P2 en cómputo global de carrera y acaba el año con una P8 en el campeonato después de perderse las 3 primeras pruebas, sin duda un gran resultado que le dará alas para afrontar el año que viene con las miras puestas incluso a asaltar el tirulo de master 35.

El siguiente fue la joven promesa del hard enduro soriano, Pablo del Olmo, quien se marcó una magnifica P4 y primera fila para la salida del sábado. En carrera marco un gran ritmo, sin fallos y muy seguro en su pilotaje, lo que le hizo llegar a una P6 scracht y P3 junior, subiendo por primera vez en este año a las posiciones de honor, confirmando que es una apuesta de futuro en esta modalidad. El domingo, tuvo una carrera más complicada. La climatología y el terreno lo pusieron muy duro y difícil, lo que le llevo a no rodar cómodo. Aun así consiguió una gran P16 scrach y P6 junior, lo que le dejaron en computo global P4 junior, cerrando el campeonato en una magnifica P5 en su primera participación y habiéndose perdido la primera prueba en Málaga, sin duda un piloto a seguir en las siguientes temporadas.

Los pilotos sorianos que compitieron en Fuentetoba.HDS

Peor suerte corrió para los otros 2 pilotos sorianos. Si bien Adrián Calvo, que finalmente corrió en categoría copa, hizo un gran sábado clasificando en la sprint race en P25 scracht y P11 senior, el domingo se le trunco al poco de empezar en una caída con otro piloto, dañándose la mano y teniendo que optar por la retirada. Una pena acabar así el año por que venía en un gran estado de forma. Con ello acabo en cómputo global en una P20 senior lo que le deja en P20 senior en el campeonato. En el estado de forma que esta Adrián, sin duda el año que viene nos puede dar muchas alegrías, así que esperaremos con ansia sus próximas andanzas.

Por último, tenemos a Miguel García (Michel), quien esperaba con muchas ganas este fin de semana y al que la suerte le fue un poco esquiva. El sábado en la sprint race destalono la rueda trasera de su montura en primera vuelta, lo que le hizo que fuera imposible seguir en carrera y clasificar ultimo para la carrera del domingo. El domingo empezó muy bien y fuerte, remontando muchas posiciones y adaptándose muy bien al complicado terreno de carrera, hasta que un error en forma de caída hizo que la caña de acelerador de su moto se rompiera. Por suerte Michel suele llevar recambio y herramienta escondido por la moto, y con sus dotes mecánicas pudo reparar y seguir en carrera, aunque nuevamente de los últimos. Ya sabemos que el duro piloto Cabrejano no se da nunca por vencido y haciendo un pilotaje seguro y sin apenas errores en el complicado recorrido del domingo, consiguió remontar 33 posiciones hasta P51 de 84 pilotos y una fantástica P8 master 35 lo que le deja en posición final de campeonato P12 master 35. Un sabor agridulce del piloto de Cabrejas del Pinar, en el que destaca y agradece del fin de semana a la afición soriana por su calor y ánimos, que allí se acercaron a pesar de la climatología adversa.

Con esto los pilotos sorianos cierran un gran año que los ha llevado de Málaga a Fuentetoba, pasando por Oviedo, Ourense y La Pesquera (Cuenca).