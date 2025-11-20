El Torneo de Navidad de Pelota arranca en San Pedro Manrique el 29 de noviembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La decimosexta edición del tradicional Torneo de Navidad de Pelota organizado por el CP Urbión se presentó este miércoles. Durante el mes de diciembre varias localidades de la provincia podrán ver en acción a los mejores pelotaris sorianos y de otras comunidades como La Rioja o Navarra.

El torneo dará comienzo en San Pedro Manrique el día 29 de noviembre y las finales serán el 27 de diciembre en Duruelo y el día 3 de enero en Covaleda con la presencia de la televisión autonómica.