Triple presencia soriana en el Mundial de 5 Quillas: Camarero, Cortés y Dambra destacan en Madrid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los sorianos Pedro Camarero y Carlos Cortés, representantes del CA Numancia de Billar, han completado una sólida participación en el III Mundial de Billar a 5 Quillas, celebrado en Madrid, donde se midieron a algunos de los combinados más potentes del panorama internacional.

Camarero integró el equipo de España A, encuadrado en el Grupo A, donde el conjunto nacional arrancó con una trabajada victoria frente a Países Bajos (3-2). El numantino aportó puntos clave en la modalidad de dobles y en el relay, decisivo para certificar el triunfo español. En su segundo encuentro, España A se vio superada por Dinamarca (5-0), una de las selecciones más fuertes del campeonato, resultado que le impidió avanzar a la fase final. El equipo cerró su participación con 3 puntos de partido y una imagen competitiva ante rivales de máximo nivel.

En el Grupo D, el soriano Carlos Cortés defendió los colores de España B. El equipo cayó en el debut ante Italia, que posteriormente se proclamaría campeona del mundo, pero reaccionó con una contundente victoria frente a San Marino (4-1), en la que Cortés brilló con un sólido triunfo individual (100-35) y una participación determinante en el relay (160-108). La fase de grupos se cerró con una derrota ante Suiza, que se impuso por 4-1. España B terminó el Mundial en la 11.ª posición, mientras que España A ocupó la 13.ª.

El campeonato coronó a la selección de Italia, acompañada en el podio por Argentina y Dinamarca A, en una edición marcada por un altísimo nivel técnico.

Además del papel de los jugadores, la cita dejó otro nombre propio soriano: el del árbitro italo-soriano Gennaro Dambra, también perteneciente al CA Numancia, quien consolidó su carrera internacional al ser uno de los pocos colegiados designados para dirigir hasta doce encuentros, incluidos cuartos de final, semifinal y la final por equipos. Su actuación fue ampliamente valorada por la organización y por las delegaciones participantes.

La presencia de Camarero, Cortés y Dambra en el Mundial refleja el excelente estado del billar en Soria y el creciente prestigio competitivo y arbitral del CA Numancia en el ámbito internacional.