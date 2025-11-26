Marta Pérez rompe relación profesional con su entrenador en los últimos 14 años: «Un mentor y referente»

Publicado por Raúl Alonso Soria Creado: Actualizado:

Han sido catorce años plagados de éxitos. Pero todo en esta vida tiene un principio y un final. En redes sociales, la atleta Marta Pérez Miguel daba a conocer que dejará de estar a las órdenes de quien ha sido su entrenador durante este largo periodo, el más laureado de la carrera de la deportista. Con un texto cargado de sentimiento y emoción la soriana anunciaba que separaba un camino «intenso y precioso» que ha venía andando junto a Antonio Serrano.

Una relación que se inició allá por 2011 cuando una jovencísima atleta se trasladaba a Madrid para iniciar sus estudios de Medicina. Momento de decir adiós su primer club (CA Soria) y su primer entrenador (Ramón Zapata), y dar la bienvenida a un nuevo proyecto de vida deportiva.

A sus 32 años pone fin a una relación profesional que se ha prolongado durante más de una década. «14 años de agradecimiento. Gracias a Antonio Serrano por haberme convertido en atleta. Por haberme contagiado su pasión por el alto nivel y haberme cuidado con paciencia e inmenso talento, por haberme dedicado su implicación y su tiempo sin reservas y siempre con ganas, ilusión y positividad».

Con nostalgia recuerda que «hemos vivido cosas maravillosas y, aunque no sea lo más importante, es que además hemos conseguido ser buenos. Estoy inmensamente agradecida por este camino de éxitos deportivos (con los que ni se me ocurría soñar) e inolvidables recuerdos, y por todas las personas maravillosas que he conocido en este camino a su lado».

Pérez-Serrano, una relación profesional y personal, que ha dado grandes momentos de gloria al atletismo nacional. «Nuestra unión profesional y mi etapa como deportista bajo las órdenes de Antonio acaba (los años, a veces, también hacen eso). Pero para mí siempre será un mentor y un referente, además de un entrenador excepcional. Con pena, pero felicidad por lo vivido y la relación construida y que sé que seremos capaces de mantener, me despido en este sentido».

Campeonatos de España, finales olímpicas, mundiales y europeas. Récord de España de 1.500 metros (3:57.75), logrado en los Juegos Olímpicos de París en 2024. Es decir, desde el doble título nacional de 1.500 metros (aire libre y pista cubierta) conseguidos en 2012, un palmarés conjunto escrito con letras bañadas en oro.

De momento, no ha trascendido nada sobre la nueva etapa en la carrera deportiva de Marta Pérez Miguel y, en especial, quién dirigirá su preparación de cara a los siguientes e ilusionantes objetivos.