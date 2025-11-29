Heraldo-Diario de Soria

En fotos: La Diputación galardona a los mejores deportistas de ‘Soria puro oxígeno’ 2025

Benito Serrano recibe a los 22 ganadores de una primera edición que reparte un total de 12.600 euros.

Benito Serrano recibe a los 22 ganadores de una primera edición que reparte un total de 12.600 euros.

Gonzalo Monteseguro
Soria

Con la entrega de estos premios, la Diputación de Soria reafirma su compromiso con un deporte cercano, inclusivo y profundamente ligado al territorio. El éxito de este primer circuito Soria Puro Oxígeno demuestra que la provincia late con fuerza cuando deporte, naturaleza y nuestros pueblos se unen en un mismo camino.

Benito Serrano recibe a los 22 ganadores de una primera edición que reparte un total de 12.600 euros.

Entrega de Premios Soria Puro Oxígeno 2025

Entrega de Premios Soria Puro Oxígeno 2025

Entrega de Premios Soria Puro Oxígeno 2025

