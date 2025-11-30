El Balonmano Soria sólo aguanta la primera parte y pierde con contundencia en Burgos (36-28)

Publicado por Área 11 Burgos Creado: Actualizado:

UBU San Pablo Burgos 2031: Guillermo Villanueva, Morais (6), Fabrizio Casanova (4), Miguel Malo (6), Pablo Gómez (1), Jaime González (6), Pedro Martins (1). También jugaron: Nassim (1), Tomás Moreira (1), Jaime Fernández (6), Marcos García (2), Gerard Forns, Brian, Adrián Sánchez, Gonzalo Andino.

Club Balonmano Soria: Felipe García, Petter (1), Vinicius (4), Sergio Tobes (4), Martín Santano (2), Brais Martínez (5), Delfini (2). También jugaron: Unai Osa, Felipe García (3), Sarasola, Illesca (2), Rubén Etayo (2), Pedro Berrio, Jon Urtizberea (3), Pedro Ibarra, Fran García, Ibrahim Sambe.

Parciales: 1-4 (5’); 6-6 (10’); 9-8 (15’); 11-12 (20’); 14-14 (25’); 16-16 (descanso); 19-16 (35’); 22-18 (40’); 25-21 (45’); 28-23 (50’); 32-24 (55’); 36-28 (final).

Árbitros: Jorge López González y José Luis Hernández Lara (Colegio madrileño).

Exclusiones: Morais, Casanova; Delfini, Santano.

Pabellón: El Plantío.

UBU San Pablo Burgos 2031 sigue vivo en la lucha por el liderato tras imponerse a Club Balonmano Soria en un encuentro que resultó muy igualado en la primera mitad, con ventajas para uno y otro equipo. Sin embargo, un parcial de 3-0 en el inicio de la segunda parte significó el punto de inflexión que dejó sin opciones a un equipo soriano que lo peleó, pero que no pudo ya abrir huecos en la zaga burgalesa.

Comenzó bien Club Balonmano Soria, con una defensa asfixiante que no permitía a UBU San Pablo Burgos 2031 encontrar huecos para lanzar. Mientras, los visitantes salían bien a la contra y conseguían colocar un sorprendente 0-3 en apenas dos minutos de partido. No se desesperaban los burgaleses, que tocaban y tocaban, tratando de abrir espacios, aunque su primer gol acabó llegando desde la línea de 7 metros de la mano de un Jaime Fernández que no falla (1-3). Un gol que no cambió la situación. Los sorianos marcaban el ritmo del encuentro y volvían a irse de tres ante un equipo local que solo conseguía ver puerta desde los 7 metros cuando se habían cumplido ya los primeros cinco minutos de partido (2-4). A partir de ahí la situación cambió.

Los de Samuel Trives apretaron atrás y consiguieron cortar los ataques del cuadro soriano mientras conseguían salir rápido a la contra para superar a la defensa visitante y firmar dos nuevos goles en apenas dos minutos que colocaban el 4-4 en el electrónico (minuto 8). Pero conseguía Club Balonmano Soria reaccionar y el partido entraba en una fase de absoluta igualdad, con dos equipos que imprimían mucha velocidad a su juego. Sin embargo, la mayor efectividad de los burgaleses ante la puerta contraria permitía al equipo local culminar su remontada antes del cuarto de hora, colocándose por delante en el marcador y abriendo incluso una pequeña brecha de dos goles (9-7).

Duraba poco la alegría y dos buenas acciones ofensivas permitían a los de Oriol Castellarnau igualar de nuevo el luminoso (10-10, minuto 17). Parecía que la exclusión de Martín Santano podía mermar las capacidades de los sorianos y dar alas a UBU San Pablo Burgos 2031, pero lo cierto es que aguantaron bien los visitantes, que incluso vieron como su portero detenía un lanzamiento de 7 metros para saldar esa inferioridad con un parcial de 1-1 y la igualdad aún en el luminoso (11-11). Es más, incluso conseguían los visitantes volver a colocarse por delante tras otra buena parada de Felipe García (11-12). estaba siendo una pesadilla para los burgaleses el portero de los sorianos, que con otra parada permitía a los suyos poner el 12-14 en el marcador. No conseguían los locales sacudirse la presión del rival y Trives acababa pidiendo tiempo muerto para tratar que los suyos no se fuesen por detrás en el marcador al descanso. Lo consiguió y los de El Plantío pusieron el 16-16 justo antes de tomar el camino de los vestuarios.

Una primera mitad que, además, terminó con la exclusión de Delfini, que dejaba a los visitantes en inferioridad numérica para iniciar la segunda parte. Tampoco esta vez aprovechó Burgos esa superioridad, pero justo después conseguían los de Trives imponerse a la defensa visitante y firmar un parcial de 3-0 en apenas 3 minutos que les colocaba con 19-16 en el electrónico y obligaba a Castellarnau a pedir un tiempo muerto en busca de soluciones. No las encontraba. Lo cierto es que UBU San Pablo Burgos 2031 supo jugar a la perfección con esa ventaja. Los locales defendían con uñas y dientes y trataban, sobre todo, de no cometer errores ni perder balones para mantener a raya al rival que, aunque lo intentó todo, veía como cada vez la brecha era más grande (22-18, minuto 40).

Club Balonmano Soria estaba obligado a asumir más riesgos y los burgaleses aprovecharon bien la situación. Ni siqiuera la exclusión de Casanova o la de Morais en las filas locales permitieron a los de Castellarnau recortar diferencias y a los diez minutos finales se llegaba con los locales a cinco goles de distancia (28-23). Parecía más que complicado que los sorianos remontasen, aunque lo intentaron hasta el final.