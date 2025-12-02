La gala de triatlón regional brinda homenaje al soriano Rubén Andrés García

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Teatro Calderón de Almazán ha acogido la Gala Regional de la Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León. Una jornada muy emotiva, con el homenaje al soriano Rubén Andrés García, por su trayectoria en este deporte, desde su faceta de deportista, con un octavo puesto en un Campeonato del Mundo de Duatlón de Larga Distancia, pasando por su rol como técnico, juez, directivo y organizador, entre otros aspectos. Del mismo modo, especialmente cariñoso fue el público con los triatletas internacionales de Castilla y León, Marina Muñoz, Alba Núñez y Amanda García. Así como con los ganadores de los ranking autonómicos, los clubes campeones de la Liga regional y la mejor Escuela de Triatlón. Entre los premiados, un buen número de corredores locales, y un reconocimiento muy local para las instituciones y entidades que desarrollan este deporte en la provincia soriana.

De una pieza se quedó Rubén Andrés García cuando el presidente de la Federación, Amancio del Castillo, le invitaba a subir al escenario a recoger un premio que la Federación le daba por sorpresa. Emocionado por el cariño, y recibirlo además en Almazán, Andrés brindaba el premio a todos los asistentes.

Y cómo no, muchos guiños a Almazán, la localidad anfitriona, pionera en este deporte en la organización de triatlones en la provincia de Soria y que en 2025 albergaba dos campeonatos de España, de duatlón y triatlón gravel, así como una prueba internacional de biathle y triathle, de la disciplina de pentatlón moderno.

El club Deporama Triatlón Soriano recibía un premio por su apoyo al desarrollo de este deporte a través de la organización de la prueba de promoción del Duatlón Cross de María García. Del mismo modo, los ayuntamientos de Almazán, Langa de Duero, Navaleno y Soria, recibieron sus reconocimientos como sedes organizadoras de pruebas federadas. La Diputación Provincial de Soria, entidad que mantiene un convenio con la Federación, también tuvo un lugar de prestigio. Otras instituciones como el Caep Soria, la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria y la Subdelegación del Gobierno, recibieron del mismo modo su galardón por su apoyo al desarrollo de este deporte. Además, la Federación también mostró su gratitud a la Policía Local de Almazán, Policía Local de Soria, Policía Nacional, Guardia Civil de Soria, Cruz Roja de Soria, Protección Civil de Golmayo y al doctor Miguel Ángel Molina, todos ellos, miembros imprescindibles de los entramados organizativos de las pruebas que se celebran en la provincia soriana.

También especialmente caluroso fue el público con Marina Muñoz, la cuellarana recién aterrizada tras su periplo competitivo por Asia, compartía sus impresiones del viaje y recordaba alguna victoria en tierras adnamantinas. Muñoz se llevaba la medalla de bronce federativa por su presea de plata en el Mundial de Triatlón Cross y Acuatlón de Pontevedra, siendo convocada en el Europeo de Duatlón en Rumia (Polonia) y en el Europeo de Acuatlón en Pamplona.

También subieron al escenario la vallisoletana Alba Núñez, medalla de bronce en el relevo del Europeo de Triatlón Youth de Kitzbuhel (Austria); mientras que Amanda García, segoviana, se hacía acreedora de la insignia de bronce por su convocatoria oficial al Europeo de Triatlón Youth de Kitzbuhel (Austria). No pudo acudir a la cita el leonés Kevin Tarek Viñuela, que este año ha debutado en las World Series.

En el capítulo de ranking, Ester Rodríguez (Escuela de Triatlón Salmantina), Celia González (Escuela de Triatlón Salmantina) y Sara Rodríguez (Escuela de Triatlón Salmantina), han sido primera, segunda y tercera, respectivamente, de triatlón femenino, mientras que, en hombres, han ocupado sendas posiciones David Pérez (Deporama Triatlón Soriano), Alberto Bravo (Escuela de Triatlón Salmantina) e Ignacio Regalado (Fisioterapia Roberto Ramos). En el caso del duatlón femenino, oro, plata y bronce para Ester Rodríguez, Celia González y Elea Serrano (Triatlón IMD Segovia). En hombres, ha dominado Alberto Gil (Independiente), seguido por David Pérez e Ignacio Regalado.

A nivel de clubes, la Liga ha sido, de nuevo, para Triatlón Lacerta, seguido por E-Triatlón Valladolid y Triatlón Laguna de Duero. Precisamente, el club lagunero ha sido de acreedor, una vez más, del triunfo como mejor escuela de triatlón.

En los rankings de menores, la ganadora en duatlón infantil femenino ha sido Gael Casado (Triatlón Lacerta), seguida por Sofía Gómez (Tragaleguas de Burgos) y Daniela Juárez (Triatlón Laguna de Duero). En el caso masculino, el mejor ha sido Daniel Rodríguez (Triatlón Laguna de Duero), seguido por el soriano Adrián Fernández (Deporama Triatlón Soriano) y Jaime Herguedas (Triatlón Cuéllar). En la misma categoría de triatlón, en mujeres, mismo resultado para Gael, Sofía y Daniela. En hombres, victoria para Marco Santa Cruz (Triatlón Laguna de Duero), seguido por Adrián Fernández y Daniel Rodríguez.

En la categoría cadete, en duatlón femenino, oro, plata y bronce para Jimena Moreno (Triatlón Lacerta), Vega Leyes (Triatlón Las Vegas) y Nora Arribas (Triatlón Lacerta); mientras que, en hombres, las posiciones de privilegio, en el mismo orden, fueron para Jorge García (Triatlón Laguna), Marco Martínez (Triatlón Soriano) y Diego Brezmes (E-Triatlón Valladolid). En la misma edad, el resultado en triatlón fue para Jimena Moreno, seguida por Nora Arribas y Naia Labrador (Triatlón Lacerta). En caballeros, mismos puestos para Guillermo Gutiérrez (E-Triatlón Valladolid), Gonzalo Iglesias (E-Triatlón Valladolid) y Rubén García (E-Triatlón Valladolid).

Por último, en cuanto al ranking de menores se refiere, en duatlón femenino, victoria para Aitana Soria (Deporama Triatlón Soriano), por delante de Ana Mediavilla (Triatlón Laguna de Duero) y de Daniela Izquierdo (Deporama Triatlón Soriano). En chicos, mismo orden de podio para Manuel Moreno (Triatlón Lacerta), Ignacio Lahuerta (Deporama Triatlón Soriano) y Miguel Fernández (Deporama Triatlón Soriano). El podio en triatlón femenino, lo lideró Daniela Cecilia (E-Triatlón Valladolid), por delante de Paula Brezmes (E-Triatlón Valladolid) y Alba Núñez. En masculino, triunfo para Pablo Herrero (Escuela de Triatlón Salmantina), sobre Pablo Piriz (Escuela de Triatlón Salmantina) y Gonzalo Esteban (Escuela de Triatlón Salmantina).

PREMIADOS 2025

Reconocimiento a una trayectoria

Rubén Andrés García

Vencedores Ranking Anual

Triatlón 1º Ester Rodríguez Sánchez David Pérez Arija

Triatlón 2º Celia González Sánchez Alberto Bravo Sánchez

Triatlón 3º Sara Rodríguez Arias Ignacio Regalado Tapia

Duatlón 1º Ester Rodríguez Sánchez Alberto Gil Pérez

Duatlón 2º Celia González Sánchez David Pérez Arija

Duatlón 3º Elea Serrano Martínez Ignacio Regalado Tapia

Escuela Escuela Triatlón Laguna de Duero

Clubes 1º Triatlón Lacerta 2º E-Triatlón Valladolid 3º T. Laguna de Duero

Duatlón Infantil 1º Gael Casado Garcimartín Daniel Rodríguez Alonso

Duatlón Infantil 2º Sofía Gómez Sainz Adrián Fernández Escudero

Duatlón Infantil 3º Daniela Juárez Vaquero Jaime Herguedas Quintanilla

Duatlón Cadete 1º Jimena Moreno Alonso Jorge García Formoso

Duatlón Cadete 2º Vega Leyes Roussel Marco Martínez García

Duatlón Cadete 3º Nora Arribas López Diego Brezmes Melgosa

Duatlón Juvenil 1º Aitana Soria Llorente Manuel Moreno Alonso

Duatlón Juvenil 2º Ana Mediavilla Lafuente Ignacio Lahuerta Sanz

Duatlón Juvenil 3º Daniela Izquierdo Niño Miguel Fernández Pérez

Triatlón Infantil 1º Gael Casado Garcimartín Marco Santa Cruz Chico

Triatlón Infantil 2º Sofía Gómez Sainz Adrián Fernández Escudero

Triatlón Infantil 3º Daniela Juárez Vaquero Daniel Rodríguez Alonso

Triatlón Cadete 1º Jimena Moreno Alonso Guillermo Gutiérrez Hermoso

Triatlón Cadete 2º Nora Arribas López Gonzalo Iglesias Díez

Triatlón Cadete 3º Naia Labrador Martín Rubén García Herrador

Triatlón Juvenil 1º Daniela Cecilia García Pablo Herrero Berrueta

Triatlón Juvenil 2º Paula Brezmes Melgosa Pablo Piriz Moya

Triatlón Juvenil 3º Alba Núñez Hernández Gonzalo Esteban de la Torre

Distinciones a triatletas convocados o premiados en pruebas internacionales

Convocatoria Campeonato de Europa de Triatlón Youth en Kitzbuhel (Austria)

Amanda García García (Insignia de bronce)

Campeonato de Europa de Triatlón Youth en Kitzbuhel (Austria) (bronce)

Alba Núñez Hernández (Insignia de plata)

Campeonato del Mundo de Duatlón Cross Sub 23 en Pontevedra (bronce)

Zoila Sicilia Martín (Insignia de plata)

Campeonato del Mundo de Triatlón Cross y de Acuatlón en Pontevedra (platas) y otros

Marina Muñoz Hernando (Medalla de bronce)

Campeonato de Europa de Acuatlón en Pamplona (oro) y otros

Kevin Tarek Viñuela González (Medalla de plata)

Reconocimientos institucionales al apoyo y desarrollo del Triatlón

Ayuntamiento de Almazán Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Ayuntamiento de Langa de Duero Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Ayuntamiento de Navaleno Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Ayuntamiento de Soria Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Deporama Triatlón Soriano Club Organizador

Diputación Provincial de Soria Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Junta de CyL en Soria Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Subdelegación del Gobierno Soria Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Protección Civil de Golmayo Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Cruz Roja Española de Soria y Dr. Miguel Ángel Molina Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Policía Local de Almazán Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Policía Local de Soria Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Policía Nacional de Soria Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Guardia Civil de Soria Por su apoyo al desarrollo del Triatlón

Caep Soria Por su apoyo al desarrollo del Triatlón