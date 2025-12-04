Daniel Mateo corre este domingo el Maratón de Valencia con la vista puesta en el Europeo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Mateo viaja este viernes a Valencia para participar el domingo, desde las 8.15 horas, en el Maratón de Valencia y su objetivo es conseguir la mínima para el Campeonato de Europa de 2026, que tendrá lugar el 16 de agosto en la localidad inglesa de Birmingham y así volver a representar a España.

La mínima establecida para estar en la cita continental es de 2h09:30. Un crono que está al alcance de Daniel Mateo ya que el año pasado hizo 2h08:57 en los 42 kilómetros de la capital del Turia.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich celebrará su 45 edición, que ya se ha consolidado como la más multitudinaria de su historia con 36.000 participantes. La prueba, organizada por la SD Correcaminos, destaca por su creciente internacionalización, ya que el 67% de los corredores inscritos provienen de fuera de España, con un total de 150 países representados.