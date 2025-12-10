Los equipos Lecanda-Araluce y Prado-Pérez, ganadores del Torneo Fin de Año del Club de Golf Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los teams Lecanda-Araluce, formado por Julio Lecanda y Alicia Lecanda, y Prado-Pérez, compuesto por Lucía Prado y Teresa Prado, fueron los ganadores del Torneo Fin de Año del Club de Golf Soria, disputado este domingo en las instalaciones del Club de Golf Soria y que reunió a 19 parejas participantes.

Los dúos vencedores totalizaron 21 puntos con los que superaron al Team López-Cacho (Igor López y Juan Jesús Cacho), tercero con 20, puntos, y al Team Álvarez-Iturbe (Federico Hartz y Gonzalo Álvarez Iturbe), cuarto con 19.

El torneo se disputó bajo la modalidad de juego Greensome Stableford por parejas a 9 hoyos, según la cual cada jugador ejecutaba el golpe de salida, se elegía la mejor bola y, a partir del segundo golpe, se jugaba golpe alterno empezando por el jugador cuya bola no había sido elegida. La organización había establecido una categoría única.

En cuanto a los trofeos, hubo premios para las tres primeras parejas clasificadas Hándicap. La entrega de premios se realizó durante un vino español de hermandad, a la conclusión del cual se efectuó un gran sorteo de regalos entre los participantes.

Pueden consultar los resultados del torneo en: https://tournament-site.golfgamebook.com/tournament/79053