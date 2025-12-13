El Numancia estudia denunciar una posible alineación indebida del jugador del Fabril Hugo Torres

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia está estudiando la posibilidad de denunciar una posible alineación indebida del jugador del Deportivo Fabril Hugo Torres, que saltó al terreno de juego de Los Pajaritos en el minuto 68 cuando su ficha no fue entregada ni al árbitro al equipo rival en los prolegómenos del choque. Esta alteración vulnera el punto F del artículo 224 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol.

Este artículo 224 recibe el nombre de 'Requisitos generales para la alineación de futbolistas en los partidos' y, concretamente, su punto F dice lo siguiente:

"Que figure en la relación de futbolistas titulares o suplentes, entregada al árbitro antes del partido y consignada por éste en el acta.

La falta de cumplimiento de este requisito no será subsanable durante ni una vez concluido el partido'.

El Numancia ya ha puesto toda la información en manos de su gabinete jurídico y tiene un plazo de 48 horas para llevar a cabo la denuncia de esta posible alineación indebida del futbolista gallego, según informan fuentes del club soriano.

Estas mismas fuentes también aseguran que desde el Fabril "se acepta de que es un error humano" al no entregar al colegiado del encuentro, el catalán Antonio Ramírez Plaza, la ficha del jugador número 3 del filial deportivista. Concretamente el error humano corresponde al delegado del Deportivo Fabril.