El Balonmano Soria organiza una 'lluvia de peluches' solidaria a favor de Cruz Roja en el último partido del año en casa

El Club Balonmano Soria celebrará este sábado 20 de diciembre una lluvia de peluches solidaria en el Polideportivo San Andrés, coincidiendo con el partido de División de Honor Plata que enfrentará a los amarillos con la Fundación Agustinos de Alicante, a partir de las 18.00 horas.

La iniciativa, organizada en colaboración con Cruz Roja, tiene como objetivo que ningún niño se quede sin peluche esta Navidad. Para ello, el club ha decidido cambiar la entrada al partido por un peluche, animando a la afición soriana a participar en esta acción solidaria que se desarrollará durante el descanso del encuentro.

Desde la entidad se hace un llamamiento a familias, aficionados y amantes del balonmano para que llenen el San Andrés de solidaridad en una jornada que une deporte y compromiso social.

En lo deportivo, el choque ante Fundación Agustinos de Alicante, equipo situado en la zona alta de la clasificación, servirá para medir la evolución del Balonmano Soria en las últimas jornadas y supondrá, además, el último partido del año en Soria antes del parón navideño.

El club espera una gran respuesta de la afición para cerrar 2025 en casa con balonmano, solidaridad y un ambiente especial propio de estas fechas.