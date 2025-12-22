La soriana Zaira Gallardo debuta con el primer equipo del Madrid CFF en la Copa de la Reina

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La soriana Zaira Gallardo Bartolomé debutaba el pasado domingo con el primer equipo del Madrid CFF en los octavos de final de la Copa de la Reina, una eliminatoria a partido único con victoria de las madrileñas por 3-2 ante el Eibar.

Zaira Gallardo entraba al terreno de juego en el minuto 91 sustituyendo a Allegra Poljak y de esta forma se estrenaba con el primer equipo. La soriana fichaba el pasado verano por el Madrid CFF para jugar inicialmente en el equipo filial de Segunda Federación y el compromiso era por tres temporadas.

El Madrid CFF certificó su pase a la siguiente fase ante la SD Eibar. En la primera parte, Bárbara provocaba un penalti que paraba Laura Martí, pero que conseguiría anotar tras recoger el rechace en el palo. Cerca del final, y tras el 0-2 de Allegra, llegó la lluvia de goles: Arena, en el 82', recortó las distancias antes de que Emilie Nautnes volviese a poner a las madrileñas dos tantos por encima. En la última acción, Carla Andrés establecería el 3-2 definitivo.