El sénior femenino del Ingenieros de Soria planta cara al Fénix y el masculino estrena su casillero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Estadio Municipal de Los Pajaritos acogió una nueva jornada de competición para los equipos sénior del Ingenieros de Soria, con sensaciones distintas en una tarde marcada por el cierre del año antes del parón navideño.

El sénior femenino se enfrentó a Fénix Rugby, vigente campeón de la competición y uno de los conjuntos que vuelve a pelear por el título esta temporada. Las sorianas firmaron un inicio muy serio, compitiendo de tú a tú durante los primeros veinte minutos ante un rival de gran nivel. Fruto de ese buen arranque llegaron los ensayos de Carla y Arranz, ambos transformados por Patri y Marta, que mantuvieron a las locales dentro del partido y reflejaron el buen trabajo colectivo. Con el marcador en un ajustado 14-12, el encuentro cambió de dinámica: el conjunto maño impuso progresivamente su ritmo físico y de juego, logrando desgastar a las locales y ampliar su ventaja hasta el 14-83 final. Pese al resultado, el Ingenieros dejó muestras de compromiso, especialmente en el arranque del partido, y continúa asentando su trabajo frente a rivales de máxima exigencia.

Burna imagen de las chicas del Ingenieros a pesar de la abultada derrota.HDS

En el encuentro posterior, el sénior masculino logró sumar su primera victoria de la temporada, un resultado que permite al equipo cerrar el año con buenas sensaciones antes del descanso competitivo. El Ingenieros supo aprovechar un contexto complicado para el rival, mermado por las ausencias, y gestionar el partido con seriedad para llevarse el triunfo. Más allá del marcador, el equipo continúa centrado en su proceso de crecimiento y en seguir trabajando con la vista puesta en el regreso a la competición tras el parón navideño.

Tras el descanso de las próximas semanas, ambos conjuntos volverán a jugar en casa, donde recibirán a Universitario de Zaragoza, uno de los equipos que está peleando por los puestos altos de la clasificación. Una cita que marcará el inicio del nuevo tramo de la temporada y servirá para seguir evaluando la progresión del trabajo realizado.