Las alevines del Sporting Santo Domingo A lucharán por los puestos del 1 al 12 en la Copa de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las alevines del Sporting Santo Domingo A vencieron en tres de sus cuatro partidos de la Primera Fase de la Copa de España y se aseguraron que este domingo lucharán por los puestos del 1 al 12. Las infantiles del Hospital Latorre Sporting lograron este sábado dos victorias en dos encuentros, lo mismo que los alevines del Sporting Río Duero. La expedición del Sporting Santo Domingo en Valladolid la completan las benjamines, que perdieron sus tres choques en la categoría Alevín Femenina 2. La entidad que preside César Gonzalo ha logrado cinco podios en las dos últimas ediciones de una competición que organiza la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) y que congrega hasta el martes a un total de 209 escuadras en Valladolid.

El Sporting Santo Domingo A alevín se estrenó con un tropiezo (2-1) ante la EMD Motilla (Cuenca) y doblegó después al Mintonette de Almería (2-0), el Feel Alcobendas de Madrid (2-0) y el Sant Cugat de Barcelona (2-0). Las sorianas alcanzaron el segundo puesto en el Grupo D y jugarán este domingo ante el Esplugues de Barcelona y el VCV Colón de Valladolid. Si logra dos victorias, el Sporting Santo Domingo A luchará el martes por las medallas. Las infantiles del Hospital Latorre Sporting batieron el sábado al Vallbona de Barcelona (2-1) y al Feel Alcobendas de Madrid (2-1) y se jugarán el primer puesto del Grupo C frente al Algaida de Mallorca. En caso de victoria, las sorianas optarán a terminar en las seis primeras posiciones de la clasificación final.

Tampoco fallaron los alevines del Sporting Río Duero, quienes sumaron sus dos primeras victorias de la Primera Fase ante el Europa de Madrid (2-0) y contra el Fútbol Club Barcelona (2-0). Los sorianos se miden este domingo al Mintonette de Almería y al Leganés de Madrid, aunque están virtualmente clasificados para luchar por el podio. De este equipo forman parte cinco de los jugadores que ganaron con el Sporting el último Campeonato de España alevín y otro que se proclamó en junio de este año subcampeón de España benjamín. En Alevín Femenino 2, las benjamines del Sporting Santo Domingo fueron superadas por el Apostolado de Valladolid (2-0), el Astillero cántabro (2-0) y la Academia de Voleibol Parla de Madrid. El Sporting ha desplazado a Valladolid a 34 jugadores y siete entrenadores.