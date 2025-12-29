La San Vilviestre Royana bate el récord de participación con 439 inscritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La novena edición de la San Vilviestre Royana, que se celebrará el 31 de diciembre a partir de las 11.30 horas, tendrá récord de participación después de que este lunes se cerrase el plazo de inscripción con un total de 439 inscritos.

Los ganadores en El Royo el año pasado fueron Víctor Carrasco y María Gómez. Carrasco acreditó un tiempo de 18:55 para completar los 6.000 metros. David Rodríguez Rújula sería el segundo clasificado empleando diez segundos más que el vencedor. El podio lo completó Pakito Alonso con un crono de 19:30.

Entre las féminas María Gómez fue la mejor con un crono de 24:02 que le sirvió para ser la 34 en la clasificación general. Ana García fue segunda en la categoría femenina con 24:58 y Sofía Rubio completaba el podio.