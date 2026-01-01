El agredeño Édgar Val destaca en la San Silvestre Vallecana Popular

Édgar Val fue el primero de los sorianos en la San Silvestre Vallecana Popular.HDS

El atleta agredeño Édgar Val despidió el año a lo grande, con una gran actuación en la San Silvestre Vallecana Popular que cerraba la campaña de 2025. Un duodécimo puesto en la general y primero de los sorianos fueron las credenciales para 'ganarse las uvas'.

El tiempo oficial fue de 32 minutos y 23 segundos. El duodécimo puesto en una prueba con 42.000 inscritos refrendó el esfuerzo del joven soriano.