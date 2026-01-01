El agredeño Édgar Val destaca en la San Silvestre Vallecana Popular
Logra un duodécimo puesto y primero entre los atletas sorianos
El atleta agredeño Édgar Val despidió el año a lo grande, con una gran actuación en la San Silvestre Vallecana Popular que cerraba la campaña de 2025. Un duodécimo puesto en la general y primero de los sorianos fueron las credenciales para 'ganarse las uvas'.
El tiempo oficial fue de 32 minutos y 23 segundos. El duodécimo puesto en una prueba con 42.000 inscritos refrendó el esfuerzo del joven soriano.