Heraldo-Diario de Soria

Quedada solidaria: 24 horas corriendo en La Dehesa (fotos)

La segunda edición de esta quedada busca recaudar fondos para Alzheimer Soria

Los corredores irán relevándose para aguantar las 24 horas

Los corredores irán relevándose para aguantar las 24 horasMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

La iniciativa solidaria en beneficio de la Alzheimer Soria ya está rodando con decenas de participantes corriendo en todo momento por el parque de La Dehesa, puedes unirte y ser uno de los corredores hasta las 12 del domingo 4 de enero en el momento que desees.

Durante las 24 horas que dura la actividad hay guardarropa, avituallamiento postcarrera, sorteos para todos los participantes y sobre todo, buen ambiente y ganas de pasarlo bien.

