El ciclista soriano Antonio González ficha por el Cortizo

Antonio González (El Royo-Soria, 2003) firma por El Cortizo, la escuadra dirigida por Marcos Serrano procedente del filial del Caja Rural, equipo al que se unió en la última campaña tras la desaparición del Polti-Kometa sub-23, club en el que había militado desde categoría júnior. En las filas del Caja Rural Alea, González se adjudicó en 2025 la Antzuola Saria y la Ataun San Martin Proba, ambas del Torneo Lehendakari.

Además, fue uno de los protagonistas de la pasada Volta a Galicia en la que terminó sexto de la general después de lograr sendos segundos puestos en la contrarreloj inaugural de Ribadumia y en la etapa reina de Barreiros.

El soriano también acumula experiencia en carreras internacionales de su categoría como el Giro Next, el de Lombardía, el del Valle D’Aosta o la Ronde de l’Isard, siendo convocado asimismo con la Selección Española sub-23 para disputar la última edición de la Vuelta a Murcia.

El corredor soriano, que ocupará plaza élite, celebra unirse «a uno de los mejores equipos de la categoría» y se muestra «ilusionado» ante su nuevo reto. «Voy a disfrutar desde dentro del equipo que antes tenía que padecer desde fuera», explica refiriéndose al ciclismo combativo del Cortizo.

«Tenemos un nivel grupal muy bueno y creo que vamos a hacer buenas carreras», afirma González, quien se define como «un escalador puro» y al que le gustaría «debutar en la Bidasoa Itzualia y en la Vuelta a Navarra».