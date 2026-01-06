Heraldo-Diario de Soria

Las fotos de la XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz

San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia.

San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia.Sandra Guijarro

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Las calles de San Esteban de Gormaz se han llenado de animación y deporte gracias a una prueba impulsada por el Ayuntamiento, en colaboración con la Sección de Atletismo de la Agrupación Deportiva San Esteban. El evento ha reunido a vecinos y visitantes en una jornada marcada por la convivencia y el espíritu deportivo, en la que el running ha sido el protagonista, ya fuera para ayudar a dejar atrás los excesos navideños o simplemente para disfrutar de un agradable recorrido por la villa en pleno ambiente invernal.

San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia.

San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia.Sandra Guijarro

