Las calles de San Esteban de Gormaz se han llenado de animación y deporte gracias a una prueba impulsada por el Ayuntamiento, en colaboración con la Sección de Atletismo de la Agrupación Deportiva San Esteban. El
evento ha reunido a vecinos y visitantes en una jornada marcada por la convivencia y el espíritu deportivo, en la que el running ha sido el protagonista, ya fuera para ayudar a dejar atrás los excesos navideños o simplemente para disfrutar de un agradable recorrido por la villa en pleno ambiente invernal.
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz
San Esteban de Gormaz acogió esta mañana una animada jornada de running y convivencia. Sandra Guijarro
XI Carrera de Reyes de San Esteban de Gormaz