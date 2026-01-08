El Hospital Latorre Sporting A juega en Ponferrada después de su cuarto puesto en la Copa de España

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las infantiles del Hospital Latorre Sporting A viajarán este sábado a Ponferrada (León) para medirse a La Tetera Azul en la sexta jornada de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad. Las cuartas clasificadas en la reciente Copa de España jugarán a las 14.00 horas su primer partido de 2026. Dos horas después, también en Ponferrada, comenzarán otros dos encuentros para los equipos de la cantera del Sporting Santo Domingo. Las infantiles del Hospital Latorre Sporting B también se medirán a La Tetera Azul y las cadetes del Sporting Santo Domingo A jugarán contra el Linecar Voleibol Ponferrada. Con anterioridad a estos tres duelos se habrá jugado (12:00 horas), en la provincia de Palencia, el Voleibol Venta de Baños-Hospital Latorre Sporting C de la Liga Plata del Campeonato Regional de Edad.

El Hospital Latorre Sporting A ha ganado por 3-0 los cinco partidos que ha disputado hasta ahora y lidera el Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino, por delante del Club Deportivo San José Rojo de Valladolid. En la Copa de España, la escuadra soriana cuajó una destacada actuación. Firmó tres victorias en la Primera Fase: 2-1 ante el Vallbona de Barcelona, 2-1 frente al Feel Alcobendas de Madrid y 2-0 contra el Algaida de Mallorca. El Hospital Latorre Sporting le ganó en la Segunda Fase al Colegio San Ignacio de Oviedo (2-1), perdió frente al Esplugues de Barcelona (2-0) y cayó también ante el Sant Cugat barcelonés (2-0) en el partido por el tercer y cuarto puesto. Los infantiles del Río Duero Sporting ganaron la plata en la Copa de España y concluyeron cuartos los alevines del Sporting Río Duero.

Todavía no ha estrenado su casillero de victorias el Hospital Latorre Sporting B en la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad. Tres triunfos en cinco jornadas ha sumado el Sporting Santo Domingo A de la Liga Oro del Campeonato Regional de Edad, que está empatado con su rival de este sábado. Y en un partido se han impuesto las infantiles del Hospital Latorre Sporting. El tercer fin de semana de enero será cuando regresen a la competición los demás conjuntos -son en total 17- de las secciones inferiores del Sporting Santo Domingo. A esos equipos se unen el Moreno Sáez de la Primera División Masculina -juega el sábado, a las 19:15 horas, ante el Río Duero Soria, en Los Pajaritos- y el Cañada Real Sporting Santo Domingo de la Segunda Femenina, que descansará este fin de semana.