El Calasanz defiende el liderato ante el Vista Alegre, tercer clasificado

La Primera División Regional está que arde en la lucha por el ascenso directo y varios equipos está en un pañuelo, aunque el Calasanz es el que manda en la clasificación con 31 puntos, uno más que Turégano y Vista Alegre. El cierre de la primera vuelta depara un Calasanz-Vista Alegre más que atractivo para ver quién finaliza la jornada decimoquinta como líder. El San José también mira a la zona alta de la tabla, mientras que el Golmayo Camaretas sólo persigue una permanencia que tiene casi imposible el Sporting Uxama.

Calasanz y San José se están codeando con los mejores al estar completando una primera vuelta del campeonato que está siendo sobresaliente. Tanto unos como otros no renuncian a nada en la pelea por las primeras posiciones que están manteniendo con equipos como el Turégano, Internacional Vista Alegre y Burgos Internacional.

El Calasanz arranca 2026 recibiendo la visita de un rival directo como es el Internacional Vista Alegre. Partidazo el domingo desde las 17.15 horas en el campo José Andrés Diago para abrir el año y más que tres puntos en juego para definir el ascenso directo y las dos posiciones de promoción de ascenso. Los de Fran Valero buscarán una victoria que les consolide como líderes ante un Vista Alegre que de ganar en Soria podría ponerse primero dependiendo del marcado del choque de Turégano contra el Villamuriel.

El San José también tendrá un estreno de 2026 exigente ya que visitará al Burgos Internacional. Otro rival directo para un equipo colegial que ya sabe que es vencer e incluso golear a alguno de los 'gallitos' del grupo. Otro partidazo para el cierre de la primera vuelta en un mes de enero de lo más apasionante para el fútbol regional soriano ya que la segunda vuelta se abrirá con el derbi entre Calasanz y San José. En la primera vuelta hubo reparto de puntos en el derbi capitalino que abría la Primera División Regional de Aficionados, un partido en el que los goles llegaron al principio y la emoción se mantuvo hasta el final. El Calasanz jugó buena parte de la segunda mitad con diez jugadores por la expulsión de Diego Mateo, que había sido su goleador.

De la lucha por subir a la pelea por no bajar. Ese es el objetivo del Golmayo Camaretas en la temporada de su debut en la categoría regional. Los balagueros estrenan el año 2026 recibiendo al Belorado, un rival que también quiere certificar su permanencia cuanto antes para no sufrir apuros en la segunda vuelta. La primera vuelta del Golmayo Camaretas ha sido notable y el reto es dar continuidad a este rendimiento en la segunda parte de la temporada.

El que necesita una reacción milagrosa es el Sporting Uxama si la próxima temporada quiere continuar en categoría regional. El equipo de El Burgo de Osma está hundido en la clasificación y 2026 lo abrirá con el desplazamiento a Briviesca.