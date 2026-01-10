Los sorianos Víctor Chamarro y David Maján, campeones con España del Torneo WEVZA sub 18

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

David Maján y Víctor Chamarro se proclamaron este sábado, con la selección española de voleibol, campeones del Torneo WEVZA Sub-18 celebrado en Viana do Castelo (Portugal). A España le servía en la última jornada con ganar un set ante Francia, pero logró el triunfo por un emocionante 3-2 (27-25, 23-25, 22-25, 38-36 y 15-11). El primer puesto en el Torneo WEVZA clasifica automáticamente a España para el Campeonato de Europa Sub-18 del próximo mes de julio en Ialia.

El combinado dirigido por Fredinson Mosquera ganó todos sus partidos en Viana do Castelo (3-0 ante Alemania, Países Bajos y Portugal, 3-1 contra Bélgica y 3-2 ante Francia). La derrota de esta última selección ante Bélgica en la penúltima jornada le allanó a España el camino hacia el primer puesto en el Torneo WEVZA.

Ésta es la cuarta medalla a nivel internacional que logran David Maján y Víctor Chamarro, quienes se proclamaron subcampeones de Europa Sub-16 el pasado verano en Armenia. A esa cita llegaron después de conquistar el primer puesto en el Torneo de Clasificación de Lugo y de ganar la plata en el Torneo WEVZA Sub-16 de Aviñón (Francia).