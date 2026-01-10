El Grupo Herce Soria regresa de vacío de Manacor (3-0)

Publicado por Área 11 Manacor Creado: Actualizado:

Conectabalear CV Manacor: Nieves, Ribas, Romaní, Lorente, Díaz, Linares. También jugaron: Cairus (L),

Grupo Herce Soria Voleibol: Lorente, Hoyos, Moreno, Kalstad, Domenech, Mimoun, . También jugaron: Masia (L), Salvador, Miguel, Villalba.

Parciales: 25-17, en 24 minutos. 25-23, en 26 minutos. 25-23, en 27 minutos.

Árbitros: Diego Rodríguez del Pozo (Colegio asturiano) y Albert Elvira Cerdán (Colegio catalán).

Pabellón: Polideportivo Miquel Ángel Nadal.

Grupo Herce Soria Voleibol sufrió un serio correctivo en sus visita a tierras baleares, donde otro de los gallitos de la categoría, Conectabalear CV Manacor, hizo inútiles todos los intentos de los de Toribio y se impuso con un claro 3-0 a un rival que fue siempre a remolque.

Grupo Herce Soria tenía un complicado compromiso ante uno de sus perseguidores directos en la tabla. Y por si quedaban dudas de que el de ayer no iba a ser un paseo, los de Alberto Toribio tardaron muy poco en sufrir el vendaval de juego del conjunto mallorquín. Los locales, con una gran intensidad en defensa y un ataque demoledor, no dieron opciones a su rival en los primeros minutos y colocaron pronto el 7-2 en el electrónico. Tenía que arriesgar el equipo soriano para tratar de remontar, pero los errores en ataque se lo impedían y a Toribio no le quedaba otra que parar el partido con 11-5 ya en el luminoso. A la vuelta, parecía que apretaban en defensa los sorianos, empezando a generarle más problemas al rival (13-9), pero se rehicieron pronto los locales, que continuaban dominando el encuentro y colocaban el 1-0 en el electrónico sin excesivos problemas (25-17).

Comenzó con mucha más igualdad el segundo set. Moreno aguantaba a los sorianos con sus puntos pese a los errores en el saque, que le impedían tomar la delantera (3-3). Poco a poco, sin embargo, templaba el cuadro de Toribio, que con el saque de Lorente conseguía colocarse por delante en el marcador (5-6) y ampliaba distancias con el de Kalstad (7-9). Sin embargo, no conseguía Grupo Herce Soria acabar de imponerse. Los castellanos tenían muchos problemas en el bloqueo y una y otra vez daban vida a un Conectabalear CV Manacor mucho más acertado en todas las facetas del juego y que acababa dándole la vuelta al marcador desde la defensa (13-12). Pedía tiempo muerto Alberto Toribio, pero los suyos seguían completamente fuera del partido. Los sorianos no conseguían frenar el juego de su rival, que volvía a irse hasta los tres puntos de renta (15-12). Lo intentaron todo los visitantes, que a partir de ahí igualaron el juego en la cancha, aunque no consiguieron nunca acercarse a menos de dos puntos de los mallorquines, que se anotaban también esta segunda manga (25-23).

Tenía que echar el resto Grupo Herce Soria si no quería ver cómo los baleares finiquitaban el partido por la vía rápida, aunque una vez más, pese a mostrar su mejor cara, los de Toribio no conseguían imponerse a un rival muy agresivo en todas sus líneas. La igualdad marcó los primeros puntos del tercer set, hasta que dos errores consecutivos en el saque de los visitantes dio alas de nuevo a Conectabalear CV Manacor, que puso el 9-6 en el luminoso. No lo dudaba Toribio, que llamaba a capítulo a los suyos, pero los sorianos seguían sin encontrar la manera de frenar el ataque local y los mallorquines abrían la brecha hasta los cinco puntos (14-9).

La situación era más que complicada y Toribio probaba con la entrada de Villalba en sustitución de Domenech y poco después la de Miguel en el sitio de Kalstad, pero nada funcionaba. Los suyos seguían sin encontrar su juego y los locales continuaban por delante en el marcador. Aún así, parecía que podían meterse en el partido los de Toribio con el 21-18, pero Conectabalear CV Manacor supo aguantar la presión para acabar cerrando el set y el partido (25-23).