El San José Femenino inicia el año con una derrota ante el Olímpico de León B (1-2)

El San José Femenino arrancaba 2026 con una derrota al verse superado por 1-2 ante el Olímpico de León B en el encuentro disputado en el anexo de Los Pajaritos en la tarde del domingo. Con este marcador las sorianas siguen en la tercera posición con 27 puntos. Por delante tienen al líder Villa de Simancas con 37 puntos y al Salamanca con 34.

El encuentro no pudo comenzar mejor para los intereses del San José ya que antes de que se cumpliera el cuarto de hora de juego Laura ponía el 1-0 en el marcador. Cuando la primera parte entraba en su recta final llegaba el empate para el Olímpico de León B, un tanto logrado por María Gago.

Ya en la segunda parte de nuevo María Gago golpeaba a las sorianas con el 1-2. Quedaba media hora de partido, pero el San José quiso y no pudo ante un rival bien ordenado en defensa.

El próximo domingo, a partir de las 16.15 horas, el San José visita al Villa de Simancas, líder sólido con 12 victorias y un empate. Las vallisoletanas no conocen la derrota en los que va de Liga.